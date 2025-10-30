ويعكس التحول في أكبر شركة لصناعة رقائق الذاكرة في العالم الطفرة غير المتوقعة في أسعار الرقائق التقليدية مع تقلص العرض بسبب تحول الصناعة إلى إنتاج رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة، في حين يرتفع الطلب على مراكز البيانات.

في غضون ذلك، قالت سامسونغ، الخميس، إن رقائق (إتش.بي.إم3إي) من الجيل الحالي تباع إلى "جميع العملاء ذوي الصلة"، مما يشير إلى أنها لحقت بركب منافسيها إس.كيه هينيكس في توريد أحدث الرقائق من هذا الطراز المكون من 12 طبقة إلى شركة إنفيديا الرائدة في مجال رقائق الذكاء الاصطناعي.

وارتفع سهم سامسونغ بما يصل إلى 5.3 بالمئة بعد النتائج، متجاوزا بشكل حاد مكاسب بنسبة 0.9 بالمئة في المؤشر كوسبي القياسي.

سجلت أعمال سامسونغ في مجال الرقائق أرباحا تشغيلية بلغت سبعة تريليونات وون (4.92 مليار دولار) في الربع الثالث، بزيادة 80 بالمئة على أساس سنوي.

وسجلت أعمال رقائق الذاكرة إيرادات قياسية بلغت 26.7 تريليون وون، بزيادة من 22.3 تريليون وون قبل عام.

وقالت سامسونغ في بيان "من المتوقع أن تظل سوق أشباه الموصلات قوية مدفوعة بزخم الاستثمار المستمر في الذكاء الاصطناعي".

وسجلت الشركة أرباحا تشغيلية وصلت إلى 12.2 تريليون وون (8.6 مليارات دولار) في الفترة من يوليو إلى سبتمبر وبزيادة بنسبة 21 بالمئة، وبما يتماشى مع تقديراتها البالغة 12.1 تريليون وون.