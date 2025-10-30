جاءت تصريحات ترامب عقب لقائه المباشر مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في مدينة بوسان الكورية الجنوبية، في أول اجتماع بينهما منذ عام 2019، وذلك على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (APEC). واستمر اللقاء نحو ساعتين، واختتم بمراسم وداع رسمية لترامب في المطار.

وقال ترامب أنه توصل إلى اتفاق مع الصين لتقليص الرسوم الجمركية، مقابل استئناف بكين شراء فول الصويا الأميركي، وضمان استمرار صادرات المعادن النادرة، وتشديد الرقابة على تجارة مادة الفنتانيل غير المشروعة.

وحول مادة الفنتانيل قال ترامب: "أعتقد أن الرئيس الصيني سيعمل بجد لوقف الوفيات الناتجة عن دخول هذه المواد إلى البلاد"، معلنا أنه سيخفض الرسوم الجمركية على مادة الفنتانيل من 20 بالمئة إلى 10 بالمئة بشكل فوري.

وأوضح ترامب أن الجانبين توصلا إلى عدد من الاتفاقات لتخفيف التوترات التجارية، مشيراً إلى أن الرئيس شي وافق على استئناف مشتريات الصين من فول الصويا الأميركي.

وقال ترامب: "لقد اتخذنا مجموعة من القرارات المتميزة، برأيي، الكثير من القرارات المهمة تم اتخاذها."

كما أشار ترامب إلى أنه ناقش مع الجانب الصيني مسألة وصول شركة "إنفيديا" الأميركية إلى السوق الصينية، لكنه أكد أنه لن يمنح الصين حق الوصول إلى أحدث شرائح الشركة من سلسلة "بلاكويل" المتقدمة.

وبحسب الاتفاق، ستوقف الصين نظام تراخيص المعادن النادرة لمدة عام على الأقل.

وقال ترامب: "لا يوجد أي عائق أمام تجارة المعادن النادرة، ونأمل أن تختفي هذه المسألة من قاموسنا لفترة من الوقت."

وأضاف الرئيس الأميركي أنه يتوقع تمديد القيود الحالية مستقبلاً، كما أعلن عزمه زيارة الصين في أبريل المقبل، على أن يقوم الرئيس الصيني بزيارة الولايات المتحدة في وقت لاحق من العام المقبل.

واتفق الزعيمان كذلك على التعاون في ملف أوكرانيا، وعلى إلغاء الرسوم والقيود المفروضة على الشحن البحري، فيما لم تُطرح قضية تايوان خلال الاجتماع الذي استمر نحو 90 دقيقة.

تفاؤل الأسواق العالمية

قفزت الأسهم الصينية إلى أعلى مستوياتها خلال عقد، وارتفع اليوان إلى ذروة تقترب من أعلى مستوى له منذ عام، مع تفاؤل المستثمرين بانفراج في التوترات التجارية التي عطلت سلاسل الإمداد وأثرت على ثقة الأعمال عالميًا. كما سجلت أسواق الأسهم العالمية من وول ستريت إلى طوكيو مستويات قياسية في الأيام الأخيرة.

اتفاق مبدئي لتجنب التصعيد

ترامب أكد مرارًا خلال جولته الآسيوية أنه يسعى للتوصل إلى اتفاق مع بكين، بعد إعلان المفاوضين الأميركيين الأحد الماضي عن وضع إطار يجنّب فرض رسوم أميركية بنسبة 100% على السلع الصينية، ويؤجل القيود الصينية على صادرات المعادن النادرة، وهو قطاع تحتكر الصين جزءًا كبيرًا منه.

تساؤلات حول استدامة التهدئة

ورغم هذه الخطوة، يبقى الغموض قائمًا بشأن مدى استمرارية هذا الانفراج التجاري، في ظل تصاعد المنافسة الاقتصادية بين أكبر اقتصادين في العالم.