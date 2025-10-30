وثبت البنك المركزي أسعار الفائدة قصيرة الأجل عند 0.5 بالمئة كما كان متوقعا.

وعارض عضوا مجلس البنك المركزي ناوكي تامورا وهاجيمي تاكاتا هذا القرار، وطرحا مرة أخرى اقتراحا قدماه في سبتمبر برفع أسعار الفائدة إلى 0.75 بالمئة.

وفي تقرير التوقعات الفصلية الصادر الخميس، عدل المجلس بشكل طفيف توقعات النمو الاقتصادي للسنة المالية الحالية التي تنتهي في مارس 2026. ورفع توقعاته للتضخم للسنة المالية 2026.

وقال بنك اليابان أيضا إنه يتوقع أن يصل التضخم إلى اثنين بالمئة في النصف الأخير من فترة الثلاث سنوات المتوقعة حتى مارس 2027.

وأبقى على وجهة نظره بأن المخاطر على توقعات التضخم "متوازنة تقريبا"

وقال بنك اليابان في التقرير "إذا تحققت توقعاتنا الاقتصادية والأسعار، سنواصل رفع سعر الفائدة وتعديل درجة الدعم النقدي وفقا للتحسينات في الاقتصاد والأسعار".