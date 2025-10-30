هذه العناصر -التي تدخل في تصنيع كل شيء من الصواريخ والطائرات المقاتلة إلى الرقائق الإلكترونية والمركبات الكهربائية- أضحت سلاحاً اقتصادياً تستخدمه بكين بمهارة في مواجهة القيود الأميركية المتزايدة على قطاع التكنولوجيا.

ومع تشابك المصالح التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، تصاعدت المخاوف من أن تتحول هذه الموارد الحساسة إلى محور مواجهة مفتوحة تهدد سلاسل الإمداد العالمية. فبينما تحاول واشنطن تأمين بدائل استراتيجية لتقليل اعتمادها على الصين، تواصل بكين إحكام قبضتها على السوق عبر سياسات تصدير مدروسة وبنية صناعية متكاملة تجعلها اللاعب الأوحد عملياً في إنتاج وتكرير العديد من المعادن الحيوية.

وفي خضم هذه المعادلة الدقيقة، تبدو المعادن النادرة أشبه بعملة النفوذ الجديدة في القرن الحادي والعشرين، تربط بين الاقتصاد والأمن القومي والدبلوماسية.

اتفاق جديد

والخميس، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه توصل إلى اتفاق لمدة عام مع الصين بشأن المعادن النادرة والمعادن الأساسية، وخفض رسوم الفنتانيل على بكين إلى النصف، وذلك في ختام اجتماعه مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية يوم الخميس.

وقال ترامب للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية أثناء مغادرته كوريا الجنوبية إن الاجتماع مع شي كان "مذهلاً" وأن "الكثير من القرارات تم اتخاذها".

أضاف ترامب: "لقد تمت تسوية مسألة المعادن النادرة"، كاشفاً عن أن الاتفاقية مدتها عام واحد وسيتم التفاوض عليها سنوياً. وأفاد بأن الرسوم الجمركية على الصادرات الصينية ستُخفّض أيضًا من 57 بالمئة إلى 47 بالمئة.

وفي المقابل، ستعمل بكين "بجهد كبير لوقف الفنتانيل" واستئناف شراء فول الصويا الأميركي وغيره من المنتجات الزراعية.

وقال ترامب إنه سيتوجه إلى الصين في أبريل، تليها زيارة يقوم بها شي إلى الولايات المتحدة دون تحديد جدول زمني.

وكانت هذه هي المرة الأولى التي يلتقي فيها الزعيمان منذ ست سنوات، واستمر الاجتماع ساعة وأربعين دقيقة، بحسب تقرير لشبكة "سي إن بي سي" الأميركية.

سيطرة الصين

ويشير تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" إلى أنه:

منذ أكثر من عام، وضعت الصين مجموعة قواعد مُحكمة لفرض رقابة صارمة على صادراتها من المعادن التي لا غنى عنها لبقية العالم.

هذه المعادن، ذات الأسماء الغامضة، والتي تُعرف غالباً بالمعادن الأرضية النادرة، ضرورية لصنع مجموعة واسعة من السلع العسكرية والمدنية، من الطائرات المقاتلة إلى أشباه الموصلات والسيارات.

منحت ضوابط التصدير بكين نفوذاً هائلاً؛ لأن الصين هي المورد الرئيسي. فعلى سبيل المثال، تُعدّ الصين المنتج الوحيد للساماريوم ، وهو معدن أرضي نادر يُستخدم في العديد من التطبيقات العسكرية. كما أنها الدولة الوحيدة التي تُتقن فنّ تنقية الديسبروسيوم فائق النقاء، وهو فنّ صعب: إذ يأتي كامل إمدادات العالم، اللازمة للرقائق فائقة السرعة، من مصنع واحد بالقرب من شنغهاي.

ولعل الأهم من ذلك كله –بحسب التقرير- أن الصين تُنتج 90 بالمئة من مغناطيسات العناصر الأرضية النادرة في العالم، والتي تُستخدم في الإلكترونيات والمحركات الكهربائية. وهي المنتج الوحيد لبعض أنواع المغناطيسات الصغيرة المستخدمة في السيارات.

طبقت بكين القواعد الجديدة لأول مرة أواخر العام الماضي. وعلق المسؤولون شحنات أربعة عناصر معدنية إلى الولايات المتحدة، ولكن ليس المعادن الأرضية النادرة بعد، رداً على فرض واشنطن قيوداً صارمة على تصدير أشباه الموصلات عالية الأداء إلى الصين. ومنذ ذلك الحين، استخدمت الصين ضوابط التصدير لتشديد الرقابة على الوصول إلى معادنها الأرضية النادرة.

أصبحت ضوابط التصدير الصينية نقطة خلاف رئيسية مع الحكومة الأميركية (وقد تمت مناقشتها يوم الخميس خلال اجتماع الرئيس ترامب مع الرئيس الصيني شي جين بينغ والتوصل لاتفاق بشأنها حسب ترامب).

وكان كبار صانعي السياسات الأميركيين ، بعد محادثات تجارية يوم الأحد، قد عبروا عن أملهم في أن تؤجل الصين تطبيق قواعدها الجديدة. وتخاطر الصين بإلحاق ضرر طويل الأمد باقتصادها نتيجة هذه القواعد، من خلال الإضرار بصورة البلاد كمورد موثوق.

منافسة وتفاهمات

من جانبها، تقول الكاتبة الصحافية الصينية، سعاد ياي شين هوا، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إن التطورات الدولية الراهنة، بما فيها الاحتكاكات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، والتفاهم الإطاري الذي تم التوصل إليه خلال المشاورات الاقتصادية والتجارية الصينية-الأميركية في كوالالمبور، إضافة إلى اللقاء الأخير بين الرئيسين شي جين بينغ ودونالد ترامب في كوريا الجنوبية (الذي تم التوصل خلاله لاتفاق بشأن المعادن النادرة وفق ترامب)، تعكس أهمية ملف المعادن الاستراتيجية والحرجة في موازين القوة العالمية.

هذه الموارد مثل العناصر الأرضية النادرة والليثيوم والكوبالت والنيكل والجرافيت، أصبحت ركيزة أساسية في قطاعات الطاقة الجديدة والتقنيات المتقدمة والصناعات الدفاعية، ما جعلها محور تنافس دولي متصاعد يربط الاقتصاد بالأمن القومي.

وتشير إلى أن الصين تمتلك ميزة نسبية واضحة في هذا المجال، بفضل وفرة الموارد الطبيعية والبنية الصناعية المتكاملة وقدرات المعالجة والتكرير المتقدمة، الأمر الذي رسّخ دورها كلاعب رئيسي في تأمين إمدادات هذه المعادن عالمياً.

وتلخّص مسار تحرك الصين لتأمين مواردها الحيوية ضمن ثلاثة محاور رئيسية:

تعزيز الإنتاج المحلي لضمان استدامة الإمدادات الوطنية.

الانتشار الخارجي عبر شراكات واستثمارات في الدول الغنية بالموارد لتأمين مصادر متنوعة ومستقرة.

بناء سلسلة صناعية متكاملة تشمل التكرير والتصنيع وإعادة التدوير لزيادة القيمة المضافة وتقليل الاعتماد على الخارج.

وبحسب شين هوا، فإن هذه المنظومة المتكاملة عززت قدرة الصين على حماية مصالحها في ظل التوترات التجارية مع واشنطن، إذ باتت العناصر الأرضية النادرة ورقة ضغط مهمة في المفاوضات، نظراً لاعتماد الصناعات الأميركية عليها بشكل كبير.

وتضيف: التفاهم الإطاري الأخير في كوالالمبور يعكس إدراك واشنطن وبكين لأهمية إدارة هذا الملف بحكمة، حيث لم تعد الموارد الطبيعية مجرد ثروة اقتصادية، بل عنصر قوة مؤثر في التوازنات التجارية والدبلوماسية.

وتختتم الكاتبة الصحافية الصينية حديثها مع موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، قائلة: الصين لا تستهدف الاحتكار بقدر ما تسعى إلى إدارة مواردها بطريقة منظمة ومستدامة، مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد العالمي، وتجدد استعدادها للتعاون مع جميع الأطراف، بما فيها الولايات المتحدة، على أساس الشفافية والمنفعة المتبادلة وبناء نظام عالمي أكثر أمانًا في حوكمة الموارد.

محادثات

وكانت صحيفة "فايننشال تايمز"، قد نقلت عن مسؤولين أميركيين أنهم يتوقعون أن تؤجل الصين تطبيق ضوابط التصدير على المعادن النادرة، بعد يومين من المحادثات في ماليزيا أثارا الآمال في أن يوافق دونالد ترامب وشي جين بينغ على تمديد الهدنة التجارية في قمتهما الهامة، وهو ما تم بالفعل خلال القمة.

وكان إعلان بكين عن فرض ضوابط شاملة هذا الشهر قد أدى إلى تصعيد حاد في التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وبعد عطلة نهاية الأسبوع من المفاوضات في كوالالمبور، قال مسؤول أميركي كبير لصحيفة فاينانشيال تايمز إن التأخير المحتمل من جانب بكين جاء بسبب تهديد واشنطن بفرض رسوم جمركية إضافية، فضلاً عن الضغوط من دول أخرى تعتمد على المعادن .

بكين تحكم قبضتها

بدوره، يؤكد خبير العلاقات الاقتصادية الدولية ، محمد الخفاجي، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" أن:

الصين نجحت على مدى العقود الماضية في إحكام قبضتها على سلاسل إمداد المعادن الأرضية النادرة والمعادن الحيوية الأخرى.

حولت بكين هذه الموارد الأساسية للتقنيات الحديثة إلى أداة نفوذ استراتيجي في الصراع الاقتصادي والجيوسياسي العالمي.

هذه السيطرة لم تكن وليدة الصدفة، بل جاءت نتيجة تخطيط حكومي بعيد المدى ودعم مالي واسع واستثمارات ضخمة.

الصين بدأت بالاهتمام بهذه المعادن منذ ثمانينيات القرن الماضي، واعتبرتها استراتيجية وطنية ضمن قانون صدر عام 1991، ما قيد عمل الشركات الأجنبية وفتح الباب أمام دعم حكومي كبير للشركات المحلية.

ويضيف أن بكين لم تكتفِ باستخراج الخامات، بل تابعت بناء سلسلة القيمة عبر تطوير قدراتها في التكرير والمعالجة والتصنيع، وهو ما أغفله الغرب لاعتبارات الكلفة والمخاطر البيئية.

ويؤكد الخفاجي أن الحكومة الصينية قدمت دعماً واسعاً لشركاتها واستخدمت سياسة التسعير المنخفض أو الإغراق في بعض الأحيان لإخراج المنافسين الأجانب من السوق وترسيخ مكانتها كأقل منتج تكلفة عالمياً.

ويتابع أن الصين تستخدم ضوابط صارمة على تصدير بعض المعادن الحساسة مثل الغاليوم والجرمانيوم والتيربيوم، ما يمنحها ورقة ضغط قوية في مواجهة القيود التكنولوجية الغربية، خصوصاً في مجالات الدفاع وأشباه الموصلات.

ويشير إلى أن الصين تهيمن اليوم على ما يقارب 70 بالمئة من الإنتاج العالمي للمعادن الأرضية النادرة، وتسيطر على نحو 90 بالمئة من قدرات التكرير والمعالجة الكيميائية عالميًا، بما في ذلك المغناطيسات عالية الأداء.

ويختتم حديثه بالقول إن بكين حولت المعادن الحيوية من مجرد سلع تجارية إلى "سلاح ناعم" ذي تأثير جيوسياسي واقتصادي واضح، مشدداً على أن محاولات الغرب لتأمين بدائل عبر الاستثمار في التعدين والمعالجه واعاده التدوير ستبقى تحديثا صعبا ومكلفا في ظل التفوق الصيني الراسخ في الخبره والتكلفه وهو ما يجعل الامن التكنولوجي والاقتصادي للدول المستورده عرضه للابتزاز والاضطراب.

قمة

وفي تصريحاته الافتتاحية في بداية قمتهما الهامة في كوريا الجنوبية، قال ترامب إن الرئيس شي كان "زعيمًا عظيمًا لبلد عظيم" قبل أن يضيف أنه يعتقد بأن الاثنين "سيتمتعان بعلاقة رائعة لفترة طويلة من الزمن". وعلى الجانب الآخر، قال شي، أثناء جلوسه على الطاولة مقابل ترامب، إنه "كان من دواعي سروري الكبير" أن ألتقي بالرئيس الأمريكي في اجتماعهما السادس.

وقال الزعيم الصيني إنه من الطبيعي ألا تتفق الولايات المتحدة والصين دائما، وأضاف أنه من الطبيعي أن يكون هناك احتكاك بين أكبر اقتصادين في العالم من حين لآخر.

وقال شي "في مواجهة الرياح والأمواج والتحديات، يجب علينا أن نبقى على المسار الصحيح ونضمن الإبحار المستقر إلى الأمام لسفينة العلاقات الصينية الأميركية العملاقة "، متابعاً: "إنني أؤمن دائمًا بأن تنمية الصين تسير جنبًا إلى جنب مع رؤيتكم لجعل أميركا عظيمة مرة أخرى".

جاء هذا اللقاء لمناقشة الموافقة على اتفاق إطاري للتجارة توصلت إليه فرقهما في نهاية الأسبوع الماضي، وهو الاتفاق الذي جاء بعد تصعيد دراماتيكي في التوترات هذا الشهر، عندما كشفت الصين عن نظام شامل لمراقبة الصادرات من المعادن النادرة والمعادن الحيوية المستخدمة في التقنيات من آيفون إلى الأسلحة الأسرع من الصوت.