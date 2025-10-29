سجلت شركة "أديداس" الألمانية للملابس الرياضية اليوم الأربعاء صافي إيرادات في الربع الثالث بلغ 485 مليون يورو (564 مليون دولار) مقارنة بـ 476 مليون يورو قبل عام.
ووصلت أرباح كل سهم إلى 2.58 يورو مقابل 2.48 يورو، بينما ارتفعت أرباح التشغيل 23 % لتصل إلى 736 مليون يورو.
ووصلت إيرادات الربع الثالث إلى 6.63 مليار يورو مقارنة بـ 6.44 مليار يورو في العام السابق. وازدادت الإيرادات المحايدة للعملة لعلامة أديداس بنسبة 12%.
وازدادت الإيرادات المحايدة للعملة، بما في ذلك مبيعات علامة ييزي التي تعاونت مع أديداس، بنسبة 8 %.
وحدثت الشركة توقعاتها المالية للعام بالكامل في 21 أكتوبر. وما زالت الشركة تتوقع تحقيق نمو محايد للعملة يفوق 10 % بالنسبة للعام بالكامل لعلامة أديداس.