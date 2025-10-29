ووصلت أرباح كل سهم إلى 2.58 يورو مقابل 2.48 يورو، بينما ارتفعت أرباح التشغيل 23 % لتصل إلى 736 مليون يورو.

ووصلت إيرادات الربع الثالث إلى 6.63 مليار يورو مقارنة بـ 6.44 مليار يورو في العام السابق. وازدادت الإيرادات المحايدة للعملة لعلامة أديداس بنسبة 12%.

وازدادت الإيرادات المحايدة للعملة، بما في ذلك مبيعات علامة ييزي التي تعاونت مع أديداس، بنسبة 8 %.

وحدثت الشركة توقعاتها المالية للعام بالكامل في 21 أكتوبر. وما زالت الشركة تتوقع تحقيق نمو محايد للعملة يفوق 10 % بالنسبة للعام بالكامل لعلامة أديداس.