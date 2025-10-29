وعندما سأله الصحفيون عما إذا كان على استعداد لخفض "الرسوم المتعلقة بالفنتانيل" على السلع من الصين، قال ترامب "أتوقع أن يتم خفضها لأنني أعتقد أنهم سوف يساعدوننا في وضع الفنتانيل.

ولم يقدم ترامب مزيدا من التفاصيل.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مصادر مطلعة على المسألة، أنه من المتوقع أن تلتزم الصين بضوابط تصدير أكثر صرامة على المواد الكيميائية الأولية لصناعة الدواء مقابل خفض في الرسوم الأميركية المتعلقة بالفنتانيل على السلع الصينية.

وكثيرا ما اتهم ترامب الصين بكونها مسؤولة جزئيا عن أزمة الفنتانيل في الولايات المتحدة.

والفنتانيل، هو مادة أفيونية صناعية شديدة الإدمان، أقوى من الهيروين بما يصل إلى 50 مرة. وقالت السلطات الأميركية إن حتى بضعة ملليجرامات قد تكون قاتلة.

وتنظر سلطات الدواء الأميركية للصين منذ فترة طويلة على أنها مصدر لإنتاج المواد الكيميائية المطلوبة لتصنيع الدواء.

وفي فبراير فرضت إدارة ترامب رسوما إضافية على المنتجات المستوردة من الصين، مستشهدة بأزمة الفنتانيل.

ومن المقرر أن يلتقي ترامب وشي غدا الخميس، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في كوريا الجنوبية التي تبدأ يوم الجمعة.