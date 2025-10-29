ونقلت وكالة بلومبرغ نيوز عن مصادر مطلعة القول إنه المقرر تسليم الشحنتين في وقت لاحق من هذا العام.

وتوصل مسؤولون صينيون وأميركيون إلى اتفاق إطاري شامل في مطلع الأسبوع خلال جولة المحادثات التجارية الخامسة بين البلدين بماليزيا، مما يمهد الطريق أمام الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الأميركي دونالد ترامب لإبرام صفقة تجارية من شأنها إلغاء العديد من التعريفات الجمركية والرسوم وقيود التصدير التي تم التهديد بفرضها أو تنفيذها في الأسابيع الأخيرة.

ومن المقرر أن يجتمع الرئيسان غدا على هامش مشاركتهما في قمة إقليمية بكوريا الجنوبية.

وتوقفت بكين عن استيراد فول الصويا الأميركي خلال موسم التصدير الحالي حتى الآن، مستخدمةً إياه كورقة مساومة في حربها التجارية مع واشنطن.

ولجأت الشركات الصينية إلى أميركا الجنوبية للحصول على شحنات قياسية، ووفرت إمدادات وفيرة من فول الصويا. إلا أن التوسع في الاستيراد من أميركا اللاتينية يعرض الإمدادات لمخاطر أكبر مرتبطة بالطقس وارتفاع في تكاليف الشحن.

وكان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت قد صرح بأنه يتوقع أن تقوم الدولة الآسيوية بعمليات شراء "كبيرة" من فول الصويا بعد أن توصل المفاوضون الأميركيون والصينيون إلى اتفاق بشأن مجموعة من النقاط الخلافية في محادثات جرت مطلع الأسبوع الحالي.