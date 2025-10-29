وأعلنت الشركة في مقرها بمدينة شتوتغارت الأربعاء أن أرباح المجموعة انخفضت مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بنسبة تقارب 31 بالمئة، من 1.71 مليار يورو إلى 1.2 مليار يورو.

وبحسب البيانات، انخفضت مبيعات الشركة في الربع الثالث بنسبة 6.9 بالمئة إلى 32.14 مليار يورو.

وقال الرئيس التنفيذي، أولا كيلينيوس، إن النتائج الفصلية جاءت متوافقة مع توقعات العام بأكمله.

كما أعلنت المجموعة تراجع أرباحها خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام بنسبة 50.3 بالمئة على أساس سنوي، من 7.8 مليار يورو إلى 3.87 مليار يورو.

وعزت مرسيدس-بنز هذا التراجع إلى الرسوم الجمركية، وتراجع المبيعات، وتكاليف الإجراءات الرامية إلى تعزيز الكفاءة.

ومن أجل استعادة الربحية، أعلن مجلس الإدارة في فبراير الماضي عن برنامج تقشف يهدف إلى خفض تكاليف الإنتاج بنسبة 10 بالمئة بحلول عام 2027، إلى جانب تقليص التكاليف الثابتة وتحسين تكاليف المواد.

وتم الاتفاق مع مجلس العمال العام على حزمة تتضمن تعويضات مالية للموظفين في المجالات غير الإنتاجية في إطار برنامج طوعي لإنهاء العمل. ووفقا للإدارة، يبلغ حجم برنامج التقشف نحو 5 مليارات يورو مقارنة بخطط داخلية سابقة.

وبلغت الأرباح التشغيلية المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب للشركة في الربع الثالث ملياري يورو، مقارنة بـ 2.5 مليار يورو في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضحت الشركة أن الأرباح التشغيلية تم تعديلها لتستبعد تأثيرات خاصة بقيمة إجمالية بلغت 1.34 مليار يورو، منها 876 مليون يورو مرتبطة بعمليات خفض العمالة في ألمانيا وجهود التقشف في الخارج. ولم تكشف الشركة عن عدد الموظفين الذين غادروها في ألمانيا.

وأدى ضعف المبيعات في الصين والولايات المتحدة إلى تراجع جديد في مبيعات "مرسيدس-بنز"، حيث باعت الشركة في الربع الثالث 525 ألفا و300 سيارة وشاحنة صغيرة، أي أقل بنسبة 12 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، بلغ إجمالي مبيعات سيارات الأفراد والشاحنات الصغيرة لدى مرسيدس نحو 1.6 مليون مركبة، بانخفاض قدره 9 بالمئة.

وكانت الشركة سجلت بالفعل في عام 2024 تراجعا في المبيعات بنسبة 4 بالمئة إلى ما يقارب 2.4 مليون مركبة، في ظل الأزمة التي يشهدها قطاع صناعة السيارات.