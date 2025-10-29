ويتماشى هذا الرقم مع التقييم الجديد لشركة "أوبن إيه آي" والذي وصل إلى 500 مليار دولار عقب بيع موظفيها حصصا في رأسمالها مطلع أكتوبر.

وبموجب الاتفاق الجديد بين الشريكين، تعهدت "أوبن إيه آي" شراء سعة إضافية بقيمة 250 مليار دولار من منصة "أزور" المخصصة للحوسبة مِن بُعد (السحابة)والتابعة لـ"مايكروسوفت".

وعُدّلت شروط التعاون بين الشركتين بما يوفّر لكل منهما قدرا أكبر من الاستقلالية.

وكان الاتفاق الأساسي ينص على أن لـ"أوبن إيه آي" أن تمنع استخدام "مايكروسوفت" قدراتها في حال نجحت الشركة المبتكرة لـ"تشات جي بي تي" في الارتقاء بنماذجها إلى مستوى الذكاء الاصطناعي العام المعادل لكل القدرات الفكرية البشرية.

أما الاتفاق الجديد، فيضمن لـ"مايكروسوفت" الإفادة من نماذج "أوبن إيه آي" ومنصاتها حتى سنة 2032، ومن بينها تلك التي تصل إلى مستوى الذكاء الاصطناعي العام.

إلاّ أن الاتفاق يستثني المنتجات المادية، إذ تعمل "أوبن إيه آي" في الوقت الراهن على ابتكار أغراض متصلة بالإنترنت تعمل بالذكاء الاصطناعي.

وتعود علاقة "مايكروسوفت" مع "أوبن إيه آي" إلى العام 2016، وكان أول اتفاق بينهما يتناول توفير قدرات حوسبية للشركة الناشئة لابتكار نماذجها القائمة على الذكاء الاصطناعي.

ومنذ العام 2019، واظبت المجموعة على الاستثمار في "أوبن إيه آي" بمبلغ إجمالي يزيد عن 13 مليار دولار.

ويأتي إعلان الثلاثاء في إطار مراجعة شاملة للنظام الأساسي لشركة "أوبن إيه آي" والتي ستصبح شركة ذات منفعة عامة.

وبموجب هذا التغيير، سيحصل الكيان غير الربحي الذي كان يسيطر سابقا على "أوبن إيه آي" على أسهم في الشركة الجديدة، تُقدر قيمتها بأكثر من مئة مليار دولار.

ويجب أن يوافق المدعيان العامان في ولايتي ديلاوير وكاليفورنيا على الهيكل القانوني الجديد.