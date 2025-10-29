وجاء القرار، الذي قدمه السيناتور الديمقراطي تيم كاين عن ولاية فرجينيا، بتصويت 52 مقابل 48 صوتا.

وينص التشريع على إنهاء حالات الطوارئ الوطنية التي أعلنها ترامب لتبرير فرض رسوم جمركية بنسبة 50 بالمئة على البرازيل.

لكن من المرجح أن يجهض هذا التشريع، إذ إن مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون أقر قواعد جديدة تسمح للقيادة بمنع طرحه للتصويت.

وحتى في حال تمريره في الكونغرس، فإن ترامب سيستخدم حق النقض (الفيتو) ضده على الأرجح.