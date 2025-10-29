وأغلق سهم إنفيديا مرتفعا بنسبة خمسة بالمئة تقريبا، ليضيف أكثر من 230 مليار دولار إلى القيمة السوقية للشركة لتصل قيمتها الإجمالية إلى 4.89 تريليون دولار بعد أن لامست لفترة وجيزة 4.94 تريليون دولار.

واستهل الرئيس التنفيذي للشركة جينسن هوانغ خطابه الرئيسي في مؤتمر للمطورين في واشنطن أمس بالإشادة بسياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أثناء الإعلان عن منتجات وصفقات جديدة.

وتُعد إنفيديا في قلب الانتشار العالمي للذكاء الاصطناعي. وتبرم الشركة صفقات في وقت يشهد حربا تجارية بين الولايات المتحدة والصين قد تحدد أي تكنولوجيا تنتجها البلدان ستكون الأكثر استخداما في أنحاء العالم.

وصعد سهم الشركة التي يقع مقرها في كاليفورنيا بنسبة 50 بالمئة في 2025. وتجاوزت قيمتها السوقية أربعة تريليونات دولار لأول مرة في يوليو.

وستساعد الحواسيب العملاقة التي تبنيها إنفيديا لوزارة الطاقة في حفاظ الولايات المتحدة على ترسانتها من الأسلحة النووية وتطويرها.

وسيتم بناء أكبر هذه الحواسيب العملاقة بالتعاون مع أوراكل وسيحتوي على مئة ألف من رقائق بلاكويل المتطورة التي تنتجها إنفيديا.

آبل ومايكروسوفت يدخلان نادي الـ 4 تريليونات دولار

في سياق متصل، ارتفعت أسهم أبل ومايكروسوفت، الثلاثاء، لتتجاوز قيمة الشركتين السوقية 4 تريليونات دولار لأول مرة.

ارتفعت أسهم شركة مايكروسوفت، ثاني أكبر الشركات قيمة في العالم، بنسبة اثنين بالمئة لتصل قيمتها السوقية إلى 4.03 تريليون دولار.

ويأتي هذا الإنجاز في الوقت الذي شهدت فيه أسهم أبل ارتفاعاً ملحوظاً في الأسابيع الأخيرة، حيث يبدو أن مبيعات هواتف آيفون 17، التي صدرت في سبتمبر، أفضل من سابقاتها.

وارتفعت أسهم أبل لمدة 11 يوماً من أصل 12 يوماً من التداول. وستعلن الشركة عن أرباح الربع الرابع من السنة المالية غدا الخميس، بينما ستعلن مايكروسوفت عن أرباحها الأربعاء.