وفي الولايات المتحدة، حقق أغنى 10 بالمئة من الأثرياء نحو 5 تريليونات دولار في 3 أشهر، بينما يدخل 1600 شخص يومياً نادي المليونيرات، و62 ألفاً آخرون انضموا إليه بفضل الاستثمار في العملات المشفرة، إضافة إلى 19 مليارديراً جديداً بسبب فورة الذكاء الاصطناعي.

ومع هذه الطفرة في كل الأصول - من الأسهم والسندات إلى المعادن والعملات الرقمية - يبدو أن من اقتنص الفرصة في هذا العام صنع ثروة حقيقية.

كامكو إنفست: الخليج يرسخ مكانته كوجهة استثمارية عالمية

في هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لشركة كامكو إنفست، فيصل صرخوه، في حديث خاص لـ"سكاي نيوز عربية" على هامش مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في العاصمة السعودية الرياض، إن ارتفاع أسعار المعادن الثمينة في الفترة الأخيرة يعكس حالة القلق وعدم اليقين في الأسواق العالمية، في ظل التحديات الجيوسياسية والتقلبات الاقتصادية التي تشهدها الساحة الدولية.

وأوضح صرخوه أن المحفظة الاستثمارية لشركة كامكو إنفست تجاوزت 17 مليار دولار، مشيراً إلى أن الشركة تواصل تنويع استثماراتها في مختلف القطاعات والمناطق الجغرافية بما يعزز العائد للمستثمرين ويحافظ على الاستقرار طويل الأجل.

وأضاف أن الفرص ما زالت مفتوحة أمام أسواق الأسهم العالمية لتحقيق المزيد من المكاسب، مدفوعة بتراجع التضخم في عدد من الاقتصادات الكبرى واستمرار السياسات النقدية المرنة، لافتاً إلى أن المستثمرين يتجهون بشكل متزايد نحو الأصول عالية الجودة مع التركيز على القطاعات الدفاعية والتقنية.

وشدد صرخوه على أن منطقة الخليج تواصل ترسيخ مكانتها كوجهة استثمارية جذابة بفضل استقرارها الاقتصادي والسياسي، والسياسات الحكومية الداعمة للاستثمار، مشيراً إلى أن المنطقة أصبحت محوراً رئيسياً لتدفق رؤوس الأموال المحلية والعالمية الباحثة عن فرص نمو مستدامة وعوائد مستقرة.