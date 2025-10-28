وتسعى الشركة العملاقة إلى تقليص القوة العاملة لديها بعد موجة توظيف خلال وباء كورونا.

وقالت أمازون في بيان إنه سوف يتم إنشاء وظائف جديدة في إدارات أخرى. وسوف يتم منح العاملين المتضررين 90 يوما للبحث عن مناصب أخرى بالشركة.

وكانت تقارير إخبارية ذكرت في وقت سابق أن أمازون تعتزم شطب ما يصل إلى 30 ألف وظيفة اعتبارا من الثلاثاء.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تسعى فيه الإمبراطورية الأميركية إلى خفض النفقات وتعديل حجم القوة العاملة لديها بعد التوسع الضخم في التوزيع خلال فترة ازدهار التجارة الإلكترونية أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد منذ أوائل 2020.

ويمثل عدد الوظائف المقرر شطبها حوالي 10% من إجمالي عدد العاملين في أمازون ويبلغ حوالي 350 ألف وظيفة، لتصبح أكبر عملية شطب وظائف في الشركة منذ أواخر 2022 عندما شطبت حوالي 27 ألف وظيفة.

وتتزامن عمليات شطب الوظائف مع تزايد عدم الاستقرار في سوق العمل الأميركية، التي أظهرت علامات توتر لعدة أشهر، لا سيما بالنسبة للشباب في قطاع التكنولوجيا.

في الوقت نفسه، تتزايد المخاوف بشأن صعود الذكاء الاصطناعي التوليدي، إذ يخشى الكثيرون من أنه قد يحل محل العمالة البشرية على المدى الطويل. وتتجه الشركات بشكل متزايد نحو الأتمتة كاستراتيجية لخفض التكاليف، مما يزيد القلق بشأن مستقبل الوظائف التقليدية.

يأتي الكشف عن شطب الوظائف في أمازون بعد أيام من إعلانها اعتزامها توظيف 250 ألف عامل بدوام كامل وجزئي وموسمي خلال فترة التسوق بمناسبة عطلات عيد الميلاد ورأس السنة.