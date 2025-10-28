وجاء في بيان أرسلته الشركة لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية أن "آي روبوت"، -مقرها أميركا- تجرى مباحثات مع مستثمرين من أجل تعزيز التمويل للحفاظ على أعمالها.

ومن شأن التمويل أن يساعد الشركة في تغطية المدفوعات الكبيرة التي تدين بها لشركة التصنيع الرئيسية. وقد تراجعت أسهم الشركة بنسبة 33.9 بالمئة بعد الإعلان .

وقالت الشركة " إذا لم تقدم البنوك هذا التمويل الضروري، ولم نتمكن من العثور على مصادر أخرى لرأس المال على المدى القريب، ربما سنضطر إلى تقليص العمليات أو إيقافها بصورة كبيرة، ومن المرجح أن نسعى للحصول على الحماية من الإفلاس".