وسجلت الدار إيرادات قوية بلغت 23.6 مليار درهم بزيادة 43 بالمئة، فيما ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك إلى 7.8 مليارات درهم.

في حين حققت في الربع الثالث وحده أرباحًا صافية بقيمة 1.9 مليار درهم بنمو 49 بالمئة.

كما أعلنت "الدار" عن مبيعات قوية بلغت 28.5 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 بزيادة قدرها 19 بالمئة على أساس سنوي، منها 26.5 مليار درهم داخل دولة الإمارات.

فيما حققت الشركة أعلى مبيعات فصلية في تاريخها بلغت 9.1 مليارات درهم خلال الربع الثالث، مدفوعة بالطلب المتزايد على مشاريعها السكنية الكبرى في أبوظبي.

وارتفع حجم الإيرادات المتراكمة للمشاريع التطورية للمجموعة إلى مستوى قياسي بلغ 66.5 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2025، مقارنةً بـ 54.6 مليار درهم في نهاية عام 2024، مما يبشر بنمو إيرادات المجموعة في دولة الإمارات وخارجها خلال السنتين إلى الثلاث سنوات القادمة.

بلغت القيمة المتراكمة لخدمات إدارة المشاريع 82.3 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2025، منها 53.2 مليار درهم لمشاريع قيد الإنشاء، مما يعكس قوة الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية ومشاريع الإسكان. وتدير المنصة محفظة واسعة من المشاريع في مراحل مختلفة من التطوير لصالح كلٍ من حكومة أبوظبي والدار.

على مستوى دولة الإمارات

ارتفعت مبيعات الدار في دولة الإمارات خلال الربع الثالث من عام 2025 بنسبة 24 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 9.1 مليارات درهم.

وبلغت إجمالي المبيعات في الدولة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 26.5 مليار درهم، بزيادة قدرها 31 بالمئة على أساس سنوي، مدفوعةً بالطلب القوي على المشاريع القائمة وإطلاق ثمانية مشاريع جديدة حتى نهاية سبتمبر.

وأطلقت الدار خلال الربع الثالث ثلاثة مشاريع جديدة هي: "شاطئ فاهد تيراسيز"، و"رايز من أثلون"، و"الديـم تاون هومز".

ارتفعت قيمة مبيعات الدار في الإمارات للمشترين الدوليين والمقيمين إلى 5.6 مليارات درهم خلال الربع الثالث من عام 2025، و20.4 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، ما يمثل 62 بالمئة و77 بالمئة على التوالي من إجمالي المبيعات في الإمارات.

بلغ حجم الإيرادات المتراكمة في دولة الإمارات مستوىً قياسياً قدره 57.3 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2025، مقارنةً بـ 45.9 مليار درهم في نهاية عام 2024، وبمتوسط مدة تحصيل قدرها 30 شهراً.

بلغت قيمة التحصيلات النقدية خلال الربع الثالث من عام 2025 نحو 2.7 مليار درهم، ليصل إجمالي التحصيلات النقدية خلال الأشهر التسعة الأولى إلى 10.6 مليارات درهم، في ظل مواصلة الشركة تسريع وتيرة تسليم المشاريع وفق الخطط الزمنية المحددة.

على المستوى الدولي

سوديك

بلغت مساهمة "سوديك" في إيرادات الدار للتطوير 419 مليون درهم (5.5 مليارات جنيه مصري) خلال الربع الثالث من عام 2025، وبقيمة 711 مليون درهم (9.5 مليارات جنيه مصري) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.

بلغ إجمالي مبيعات "سوديك" 970 مليون درهم (12.4 مليار جنيه مصري) خلال الربع الثالث من عام 2025، و1.5 مليار درهم (19.6 مليار جنيه مصري) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام. كما ارتفع حجم الإيرادات المتراكمة إلى 7.2 مليارات درهم (94.0 مليار جنيه مصري) بنهاية سبتمبر 2025، بمتوسط مدة تحصيل قدرها 37 شهراً.

وفي أكتوبر 2025، أعلنت "سوديك" عن إبرام شراكة مع مؤسسة "مدار" لتطوير مشروع متعدد الاستخدامات ضمن مشروع "مدينة مدى" في شرق القاهرة.

لندن سكوير

بلغت مساهمة شركة "لندن سكوير" في إيرادات الدار للتطوير 434 مليون درهم (88 مليون جنيه إسترليني) خلال الربع الثالث من عام 2025، و1.1 مليار درهم (234 مليون جنيه إسترليني) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.

سجلت "لندن سكوير" مبيعات بقيمة 159 مليون درهم (33 مليون جنيه إسترليني) خلال الربع الثالث من عام 2025، ليرتفع بذلك إجمالي المبيعات خلال الأشهر التسعة الأولى إلى 521 مليون درهم (106 ملايين جنيه إسترليني). كما ارتفع حجم الإيرادات المتراكمة إلى 1.9 مليار درهم (393 مليون جنيه إسترليني) بنهاية سبتمبر 2025، بمتوسط مدة تحصيل قدرها 33 شهراً.

أطلقت "لندن سكوير" أربعة مشاريع تطويرية جديدة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، شملت: مجموعة "أسينتا" في ناين إلمز، وويندسورث كومون، وولوِتش، وفيفتي بروك غرين.

الدار للاستثمار

تتألف الدار للاستثمار من أربعة أقسام رئيسية ينضوي تحتها ما يزيد على 47 مليار درهم من الأصول المدارة، وهي: قسم العقارات الاستثمارية الذي يشمل أعمال إدارة الأصول الأساسية للدار ويضم محفظة أصول عقارية رئيسية تتنوع بين أصول تجزئة وأخرى سكنية وتجارية ولوجستية، والضيافة والترفيه، ويشمل هذا القسم محفظة تضم مجموعة واسعة من الفنادق ومجموعة أصول ترفيهية موزعة بشكل رئيسي في أبوظبي ورأس الخيمة، والدار للتعليم، المشغل الرائد للمدارس الخاصة في أبوظبي والتي تمتلك وتدير 27 مدرسة في مختلف أنحاء الدولة. والدار للعقارات، وهي أكبر منصة متكاملة لإدارة العقارات والمرافق في المنطقة.

ارتفعت إيرادات الدار للاستثمار خلال الربع الثالث 2025 بنسبة 15 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 2.0 مليار درهم، في حين نمت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 17 بالمئة لتبلغ 788 مليون درهم.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام، ارتفعت الإيرادات بنسبة 16 بالمئة إلى 5.8 مليارات درهم، فيما نمت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 17 بالمئة لتصل إلى 2.3 مليار درهم.

وباستثناء عمليات البيع وإعادة الهيكلة، ارتفعت الأرباح المعدلة على أساس مماثل بنسبة 22 بالمئة. ويُعزى هذا الأداء القوي إلى معدلات الإشغال المرتفعة، وزيادة أسعار الإيجارات، والمكاسب الناتجة عن صفقات الاستحواذ الاستراتيجية الأخيرة، إلى جانب المساهمة الأكبر من شركة "الدار للعقارات". كما يُتوقع أن تُسهم محفظة مشاريع "التطوير والاحتفاظ" قيد الإنشاء التي تبلغ قيمتها 17.6 مليار درهم في تحقيق مزيد من التوسع والتنويع ونمو الأرباح خلال السنوات الثلاث المقبلة.

ارتفعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لمحفظة العقارات الاستثمارية بنسبة 28 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 516 مليون درهم خلال الربع الثالث من عام 2025، وبنسبة 20 بالمئة على أساس سنوي لتبلغ 1.5 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، مدعومةً بتوسّع المحفظة والإدارة النشطة للأصول.

كما بلغ معدل الإشغال 97 بالمئة بنهاية سبتمبر 2025، مدعوماً بنمو الاقتصاد المحلي الذي يواصل دفع مستويات الطلب والإيجارات عبر مختلف فئات الأصول العقارية.

ارتفعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لمحفظة العقارات التجارية بنسبة 31 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 223 مليون درهم في الربع الثالث من عام 2025، وبنسبة 17 بالمئة لتبلغ 643 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى، مدعومةً بمساهمة أصول مدينة مصدر التجارية التي تم الاستحواذ عليها في يناير 2025، والتي أضافت 103 ملايين درهم، إلى جانب المساهمة الكاملة لمبنى "6 فلك" المكتبي العصري الذي تم الاستحواذ عليه خلال النصف الثاني من عام 2024.

وباستثناء المكاسب غير المتكررة من عمليات البيع، ارتفعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك خلال الأشهر التسعة بنسبة 31 بالمئة.

ويواصل الطلب القوي على المساحات المكتبية من الفئة الممتازة دعم نمو الإيجارات، مع اقتراب معدل الإشغال من 99 بالمئة. وفي الربع الثالث، فعّلت الدار خيارها للاستحواذ على حصة "مبادلة" البالغة 40 بالمئة في "برج الماريه"، الذي وصل معدل إشغاله إلى 97 بالمئة. كما تواصل هذه المنصّة توسيع معروضها من المساحات المكتبية من الفئة الأولى عبر مشاريع "التطوير والاحتفاظ"، بما في ذلك مشروع "ياس بليس" الذي تم تسليمه مؤخراً، ومشروع "مجمّع أعمال ياس" الذي يمتد على مساحة تأجير إجمالية تبلغ 47,500 متر مربع موزعة على أربعة أبراج مكتبية رئيسية ومن المقرر اكتماله في النصف الثاني من عام 2027.

ارتفعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لمحفظة العقارات السكنية بنسبة 19 بالمئة لتبلغ 127 مليون درهم في الربع الثالث من عام 2025، وبنسبة 29 بالمئة إلى 390 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، مدفوعةً بمعدل إشغال مرتفع بلغ 98 بالمئة، ومساهمة الأصول السكنية في مدينة مصدر المؤجرة بالكامل والتي أضافت 81 مليون درهم. ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو مدعوماً بمحفظة مشاريع "التطوير والاحتفاظ" التي تشمل مجمّعات سكنية جديدة في كل من "الريمان" و"جزيرة ياس"، والتي ستضم أكثر من 2,500 وحدة سكنية.

سجّلت محفظة أصول التجزئة نمواً في الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 27 بالمئة لتصل إلى 143 مليون درهم في الربع الثالث من عام 2025، وبنسبة 17 بالمئة لتبلغ 420 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى، وذلك على الرغم من استمرار أعمال إعادة التطوير في أجزاء من المحفظة. وجاء هذا النمو مدفوعاً بارتفاع أسعار الإيجارات ومعدلات الإشغال التي بلغت 90 بالمئة.

ويواصل "ياس مول" أداءه المتميز، مع ارتفاع عدد الزوار بنسبة 12 بالمئة، ومبيعات المستأجرين بنسبة 10 بالمئة، وتحقيق نمو قوي في معدلات الإيجار. كما بلغ معدل إشغال المحفظة 97 بالمئة في ظل العمل المستمر على تحسين المساحات التجارية بهدف تحقيق قيمة إضافية. وقد أضاف "الجيمي مول" بعد إعادة افتتاحه في سبتمبر 2025، إلى جانب الأصول الجديدة في "نـويا" (المؤجرة بالكامل)، زخماً إضافياً لأداء المحفظة. وستشهد هذه المحفظة مزيداً من النمو مستقبلاً من خلال دمج أصول التجزئة الجديدة التي تشمل "ياس مول" و"المجموعة الفاخرة في الغاليريا" ضمن مشروع مشترك مع مبادلة، ومن المتوقع اكتمالها في الربع الأخير من عام 2025.

ارتفعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لمحفظة الأصول اللوجستية بنسبة 116 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 32 مليون درهم في الربع الثالث من عام 2025، وبنسبة 48 بالمئة إلى 67 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى 2025، مدعومةً بمعدل إشغال قوي بلغ 98 بالمئة. وجاء هذا الأداء مدعوماً بمساهمة أصول مشروع "المركز" الصناعي، والأداء القوي لمركز أبوظبي للأعمال عبر فئات المستودعات والمكاتب. وعلى المدى القصير، ستواصل الدار تعزيز توسعاتها من خلال شراكتها مع "موانئ دبي العالمية" ومحفظة مشاريع "التطوير والاحتفاظ"، التي تشمل توسعة مركز أبوظبي للأعمال بمساحة إضافية قدرها 175 ألف متر مربع. أما على المدى الطويل، سيساهم المجمع اللوجستي في منطقة الفلاح - وهو مشروع مشترك مع مبادلة – في تحقيق نمو مستدام.

بلغ معدل إشغال محفظة الضيافة 69 بالمئة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، مع ارتفاع إيرادات الغرف المتاحة بنسبة 4 بالمئة وزيادة متوسط الأسعار اليومية بنسبة 8 بالمئة على أساس سنوي. وسجّلت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ارتفاعاً بنسبة 10 بالمئة إلى 40 مليون درهم في الربع الثالث من العام، وانخفاضاً طفيفاً بنسبة 2 بالمئة إلى 211 مليون درهم خلال الأشهر التسعة، نتيجة برنامج التحوّل الاستراتيجي بقيمة 1.5 مليار درهم، الذي أدى إلى توقف بعض الأصول جزئياً لأغراض إعادة التطوير، ومن أبرزها فنادق "ياس بلازا"، و"القرم الشرقي"، و"جزيرة نوراي". وقد ساهم افتتاح منتجع "الظفرة" الفاخر خلال الربع الأول 2025 بشكل إيجابي في زيادة الدخل المتكرر وتعزيز التنويع الإقليمي.

ارتفعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للدار للتعليم بنسبة 1 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 212 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، في حين تراجعت بنسبة 9 بالمئة على أساس سنوي إلى 85 مليون درهم خلال الربع الثالث من العام، نتيجة لبنود استثنائية سابقة غير مكررة. وباستثناء هذه البنود، ارتفعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على أساس مماثل بنسبة 12 بالمئة لتبلغ 210 ملايين درهم. ويعكس الأداء التشغيلي الأساسي نمو أعداد الطلاب وزيادة الرسوم الدراسية في معظم المدارس التابعة للمجموعة.

وقد بلغ إجمالي عدد الطلاب عبر المدارس التي تديرها وتشغلها الدار نحو 36,000 طالب وطالبة، في حين ارتفع عدد الطلاب في المدارس التي تديرها المجموعة بنسبة 14 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الثالث من عام 2025 ليصل إلى 17,900 طالب، مقارنةً بـ 15,750 طالباً في الفترة ذاتها من العام الماضي، مدفوعاً بالنمو العضوي وإضافة مدارس جديدة.

ومن الجدير بالذكر أنه تم افتتاح مدرسة الياسمينة الأمريكية في مدينة خليفة، بالإضافة إلى المبنى الجديد لأكاديمية المُنى البريطانية – أول مدرسة في أبوظبي تحصل على تصنيف 5 لآلئ ضمن برنامج " إستدامة " – في جزيرة السعديات.

حققت شركة الدار للعقارات نمواً قوياً في الأرباح، حيث ارتفعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 26 بالمئة لتصل إلى 121 مليون درهم خلال الربع الثالث من عام 2025، وبنسبة 25 بالمئة لتبلغ 313 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.

وجاء هذا الأداء مدفوعاً بالنمو المتوازن عبر قطاعات إدارة العقارات، وإدارة المرافق، والخدمات المجتمعية المتكاملة، إلى جانب نجاح الشركة في تأمين عقود جديدة بلغت قيمتها نحو 250 مليون درهم خلال الفترة. كما واصلت المنصة توسعها خلال الربع الثالث من عام 2025، مع زيادة ملكية الدار في شركة الدار للعقارات إلى 82.55 بالمئة، إضافةً إلى الاستحواذ على شركة "هانسا إنرجي".

أبرز مستجدات المجموعة وأنشطتها المؤسسية

عززت الدار مركزها المالي خلال الربع الثالث من عام 2025 عبر تحسين سيولتها النقدية بمقدار 1.8 مليار درهم من خلال صفقتين جديدتين. فقد نجحت شركة الدار للاستثمار العقاري في جمع 290 مليون دولار عبر إصدارين إضافيتين ضمن صكوكها الخضراء الحالية والمستحقة في عامي 2034 و2035، وذلك بهوامش تسعير بلغت 87 نقطة أساس فوق عائدات سندات الخزانة الأمريكية، وهو أدنى هامش تسعير تحققه الدار حتى الآن.

وفي الوقت ذاته، حصلت شركة "لندن سكوير" على تسهيلات ائتمانية تقليدية متجددة وغير مضمونة بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني.

سجّلت الدار ارتفاعاً في صافي نقاط الترويج لعملائها بنسبة 20 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الثالث من عام 2025، مما يعكس استمرار ثقة العملاء ورضاهم عبر مختلف قطاعات أعمال الدار.

شهدت "عالم الدار" (World of Aldar)، المنصّة الرقمية التفاعلية الرائدة لبيع العقارات افتراضياً والتابعة للمجموعة، نموّاً لافتاً في عدد المستخدمين النشطين بنسبة 62 بالمئة على أساس سنوي، ليصل إلى أكثر من 166 ألف مستخدم، ما يجسّد التحوّل المتسارع نحو الابتكار الرقمي والتجارب الافتراضية المتكاملة في قطاع العقارات.

واصل برنامج مكافآت "دارنا" أداءه القوي، حيث اقترب عدد أعضائه من 200 ألف عضو، وارتفع عدد المستخدمين النشطين بنسبة 82 بالمئة على أساس سنوي. كما زادت عمليات ربط البطاقات البنكية بالبرنامج بنسبة 51 بالمئة، مما دعم تحقيق مبيعات بقيمة 500 مليون درهم خلال الفترة.

أطلقت الدار منصة رقمية جديدة لتعزيز تجربة المستأجرين ضمن قطاع أعمال التجزئة، والتي توفر خدمات التأجير الذاتي وتحليلات المبيعات الفورية لشركاء التجزئة. وقد تم حتى الآن دمج 25 بالمئة من المستأجرين في المنصة، مما أسهم في خفض العمليات اليدوية بنسبة 10 بالمئة، وتعزيز كفاءة التشغيل.

قدمت منصة "ليفينغ إن" مزايا رقمية جديدة تتعلق بطلبات الخدمات وإدارة شؤون المجمّعات السكنية، مما أدى إلى زيادة التفاعلات الرقمية بنسبة 20 بالمئة على أساس ربعي، في إطار رؤية الدار لتطوير منظومة سكنية رقمية متكاملة.

أبرز الإنجازات في الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة

تضع الدار، بصفتها أحد أكبر المطورين العقاريين في دولة الإمارات، على عاتقها مسؤولية تطبيق أفضل المعايير الدولية في الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة. وتشكل هذه الممارسات ركيزة أساسية في استراتيجية النمو طويلة الأجل للمجموعة، حيث تدمج الحوكمة الرشيدة والأثر البيئي والاجتماعي المسؤول في جميع عملياتها الاستثمارية وقراراتها. وفيما يلي موجزاً لأحدث المستجدات التي شهدتها الدار والإنجازات التي حققتها في هذا المجال:

وسّعت الدار شراكتها مع "دبي العطاء" لتعزيز الوصول إلى التعليم، حيث أنجزت أعمال تجديد المدرسة الأولى ضمن مشروعين مخطط لهما. كما دعمت مبادرة "العودة إلى المدارس" السنوية أكثر من 10,000 طالب من الأسر محدودة الدخل عبر تزويدهم بالمستلزمات التعليمية الأساسية.

ومنذ عام 2021، استقطبت الدار 1,430 مواطناً ومواطنة من دولة الإمارات، متجاوزةً التزامها ضمن برنامج "نافس" بتوظيف 1,000 مواطن بحلول عام 2026. وقد حصلت الشركة مؤخراً على تكريم رسمي من "نافس" تقديراً لجهودها المتميزة في مجال التوطين، حيث يمثل المواطنون الإماراتيون حالياً 44.3 بالمئة من إجمالي القوى العاملة في المجموعة.

حققت الدار تحسُّناً في كثافة استخدام الطاقة بنسبة 31 بالمئة ضمن مرحلة التصميم مقارنةً بالمعيار المرجعي لعام 2007 الذي وضعته "الجمعية الأمريكية لمهندسي التدفئة والتبريد وتكييف الهواء" (ASHRAE).

كما نجحت في خفض انبعاثات الكربون المدمجة في مواد البناء بنسبة 29 بالمئة مقارنة بالمستويات المعتادة، وأعادت تدوير 86 بالمئة من نفايات البناء والهدم.

واصل برنامج المنح الدراسية "ثرايف" تقديم فرص التعليم المتميّز للطلاب من الأسر محدودة الدخل، حيث بلغ عدد المستفيدين من البرنامج منذ إطلاقه في عام 2022 نحو 67 طالباً وطالبة، من بينهم 16 بالمئة من أصحاب الهمم.