وقال بنك أبوظبي التجاري، المدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية، إن الأرباح قبل الضريبة قد بلغت 9.108 مليار درهم خلال التسعة أشهر، و3.166 مليار درهم للربع الثالث، مدعومة بنمو الإيرادات والتحسن الملحوظ في كفاءة العمليات.

وارتفع صافي الدخل من الفوائد بنسبة 12 بالمئة خلال الفترة من بداية العام وحتى نهاية الربع الثالث ليصل إلى 10.854 مليار درهم، فيما نما الدخل من غير الفوائد بنسبة 34 بالمئة ليصل إلى 5.761 مليار درهم.

وارتفع الدخل من العمليات التشغيلية بنسبة 19 بالمئة ليصل إلى 16.616 مليار درهم، بينما ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم المخصصات بنسبة 26 بالمئة لتصل إلى 12.016 مليار درهم.

وارتفع صافي القروض لدى البنك بنسبة 17 بالمئة بما يعادل 57 مليار درهم لتصل إلى 401 مليار درهم، فيما نمت ودائع العملاء بنسبة 19 بالمئة بما يعادل 76 مليار درهم لتصل إلى 482 مليار درهم.

وسجلت ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير 216 مليار درهم، بنمو 27 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتشكل 45 بالمئة من إجمالي ودائع العملاء.