وقالت الشركة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني: "نظرا لفرض بعض الدول إجراءات تقييدية على الشركة وفروعها، تعلن الشركة نيتها بيع أصولها الدولية."

ولم تذكر "لوك أويل" الولايات المتحدة بالاسم، لكن واشنطن كانت قد فرضت الأسبوع الماضي عقوبات على الشركة، إلى جانب شركة النفط "روسنفت" المملوكة جزئيا للدولة، في إطار مساعيها لزيادة الضغط على موسكو لإنهاء حربها ضد أوكرانيا التي بدأت في فبراير 2022.

وأضافت الشركة أنها بدأت بالفعل دراسة العروض المحتملة لشراء أصولها.

وسيُنفذ البيع بموجب رخصة صادرة عن وزارة الخزانة الأميركية تسمح بمواصلة العمليات التجارية حتى 21 نوفمبر، مشيرة إلى أنها ستطلب "لوك أويل" تمديد الرخصة إذا لزم الأمر.

وتملك "لوك أويل" حصصا في شركات بدول أوروبية مثل بلغاريا ورومانيا وهولندا، كما تشارك في مشاريع لاستخراج النفط والغاز في عدد من جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق، من بينها أذربيجان وكازاخستان وأوزبكستان، إضافة إلى مشاريع أخرى في المكسيك ونيجيريا.