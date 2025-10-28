وجرى التوقيع خلال زيارة ترامب إلى اليابان، وهي جزء من جولته الأوسع في آسيا، حيث يتطلع كلا البلدين إلى تعزيز سلاسل الإمداد من المعادن الاستراتيجية المستخدمة في قطاعات شتى من الطاقة المتجددة إلى الإلكترونيات والسيارات.

وتعالج الصين أكثر من 90 بالمئة من المعادن الاستراتيجية في العالم، وقد وسعت مؤخرا من القيود المفروضة على الصادرات، بما في ذلك عناصر جديدة على قائمة الرقابة على المنتجين الأجانب الذين يعتمدون على المواد الصينية.

وفي المقابل، تمتلك الولايات المتحدة منجما واحدا عاملا للمعادن الاستراتيجية، وتتسابق لتأمين المعادن الحيوية للسيارات الكهربائية وأنظمة الدفاع والتصنيع المتقدم.

ويعتزم ترامب الاجتماع بنظيره الصيني شي جين بينغ الخميس.

وذكر بيان البيت الأبيض أن كلا البلدين سينظران في ترتيب تخزين تكميلي متبادل وسيتعاونان مع شركاء دوليين آخرين لضمان أمن سلسلة التوريد.