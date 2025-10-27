وأضاف أن ميزانية 2026 "هي الأعلى منذ نشأة الاتحاد، وترسخ المنظومة الاتحادية... ونعكس من خلالها التزامنا المستمر بالتنمية المتوازنة".

وقال: "كما اعتمدنا أيضاً إنشاء برنامج دعم المركز المالي الاتحادي وتعزيزه بشكل سنوي بمخصصات من ميزانية الاتحاد بهدف ضمان الاستدامة المالية لمؤسسات الدولة الاتحادية".

وفي منشورٍ على منصة "إكس"، قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "بلغ رصيدنا التراكمي للاستثمار الأجنبي الصادر تريليون وخمسين مليون درهم .. بنمو 9 بالمئة عن العام السابق .. نحن الأول عربياً وضمن أهم 20 اقتصاد دولي مصدر للاستثمار الأجنبي المباشر".

وقال: "تم اعتماد 35 اتفاقية ومذكرة دولية في مجالات الاقتصاد والتعاون".

كما أوضح أن الصادرات الإماراتية قد قفزت من حوالي 470 إلى 950 مليار درهم بنسبة نمو 103 بالمئة من 2019 وحتى 2024.

وفي منشورٍ على منصة "إكس"، قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "ميزانياتنا متوازنة، واستثماراتنا متزايدة، وتجارتنا الخارجية متسارعة، واقتصادنا في نمو، ودولتنا في عز ورفعة يقودها أخي محمد بن زايد من قمة إلى قمة، في ازدهار واستقرار وحياة كريمة لشعبها ولجميع المقيمين على أرضها الطيبة."