وجاءت هذه المكاسب بدعم من تقدم المباحثات التجارية التي قد تسهم في تخفيف التوترات بين الولايات المتحدة والصين وشركاء تجاريين رئيسيين خرين، حيث زار الرئيس الأميركي دونالد ترامب ماليزيا لحضور قمة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، حيث توصل إلى اتفاقيات تجارية أولية مع ماليزيا وتايلاند وكمبوديا وفيتنام.

وأعلن مسؤولون من أكبر اقتصادين في العالم، أمس الأحد، أن اتفاقا تجاريا بين الولايات المتحدة والصين يقترب من التحقق، بعدما توصل الطرفان إلى اتفاق أولي من المقرر أن يسعى الرئيسان الأميركي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ إلى وضع اللمسات النهائية عليه خلال اجتماع بالغ الأهمية في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

وقال ستيفن إينز، من شركة إس بي أي لإدارة الأصول، في تعليق له، إن "هذه ليست مجرد دبلوماسية لالتقاط الصور، وراء هذا الاستعراض، قام كبار المسؤولين التجاريين في واشنطن وبكين في هدوء بوضع إطار عمل، قد يكون، كافيا لمنع أكبر اقتصادين في العالم من إثارة الفوضى مجددا."

ويتوجه ترامب إلى اليابان قبل أن يختتم جولته الآسيوية في كوريا الجنوبية، حيث من المتوقع أن يلتقي نظيره الصيني شي جين بينغ على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك).

وتوقع تقرير صادر عن أمانة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أيبك)، الاثنين، أن يتراجع النمو السنوي في منطقة دول حوض المحيط الهادئ إلى 3 بالمئة هذا العام مقابل 3.6 بالمئة في العام الماضي، ويرجع ذلك جزئيا إلى القيود التجارية وارتفاع الرسوم الجمركية.

وفي اليابان، أظهرت استطلاعات الرأي أن رئيسة الوزراء الجديدة ساناي تاكايشي تتمتع بمستويات عالية من الدعم الشعبي لسياساتها الداعمة للأسواق.

وارتفع مؤشر نيكاي 225 القياسي الياباني بنسبة 2.1 بالمئة ليصل إلى 50329 نقطة، مسجلا أعلى مستوياته على الإطلاق خلال جلسة التداول.

وصعد مؤشر كوسبي 225 في كوريا الجنوبية بنسبة 2 بالمئة ليصل إلى حوالي 4019 نقطة، مسجلا رقما قياسيا جديدا. ويأمل المستثمرون هناك في التوصل إلى اتفاق تجاري مع ترامب.

كما شهدت الأسواق الصينية مكاسب قوية، حيث ارتفع مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 1 بالمئة ليصل إلى 26427 نقطة، كما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 1 بالمئة ليصل إلى 3991 نقطة.

وارتفع مؤشر ستاندرد ند بورز/إيه ​​إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 0.3 بالمئة ليصل إلى 9047 نقطة.

وارتفع مؤشر تايكس التايواني بنسبة 2.1 بالمئة، كما ارتفع مؤشر سينسكس الهندي بنسبة 0.5 بالمئة.

وفي بورصة "وول ستريت"، سجلت الأسهم الأميركية مستويات قياسية في جلسة الجمعة الماضي، حيث ارتفع مؤشر ستاندرد ند بورز 500 بنسبة 0.8 بالمئة ليصل إلى 6792 نقطة، متجاوزا أعلى مستوى تاريخي له والذي سجله في وقت سابق من الشهر الجاري.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1 بالمئة ليصل إلى 47207 نقطة، مسجلا رقما قياسيا جديدا.

وصعد مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.1 بالمئة ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 23205 نقطة.

وفي أسواق الطاقة، صباح الاثنين، تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي القياسي بواقع 15 سنتا ليصل إلى 61.65 دولارا للبرميل، كما ارتفع سعر خام برنت، القياسي العالمي لأسعار النفط بواقع 12 سنتا ليصل إلى 65.32 دولارا للبرميل.

وفي أسواق العملة، ارتفع سعر الدولار الأميركي مقابل الين الياباني، ليصل إلى 153.15 ين ياباني من 152.85 ين، كما ارتفع سعر اليورو ليصل إلى 1.1622 دولار من 1.1636 دولار.