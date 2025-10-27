وأكّد ترامب مجددا رغبته في لقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في هذه الجولة التي بدأت في ماليزيا وتُختتم في كوريا الجنوبية.

وقال ترامب في حديث مع الصحافيين على متن طائرته "سنجري محادثات جيدة جدا" مع الرئيس الصيني شي جينبينغ، مشيدا بعلاقة "الاحترام" التي تجمعهما.

وأبدى ترامب أيضا حماسة لزيارته إلى طوكيو، حيث من المقرر أن يلتقي الإمبراطور ناروهيتو مساء الاثنين، ورئيسة الوزراء ساناي تاكايشي.

وقال إنه "متشوّق" للقاء تاكايشي التي سمع عنها "أمورا رائعة"، ووصفها بأنها "حليفة كبيرة وصديقة" لرئيس الوزراء السابق شينزو أبي، الذي كان على علاقة وثيقة به.

وظلت اليابان بمنأى نسبيا عن عاصفة الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب منذ وصوله إلى سدّة الرئاسة، والتي طالت خصوم واشنطن وحلفاءها على حد سواء.

والسبت، وعدت ساناي في أول اتصال هاتفي بينها وبين ترامب بأن "تضع في أولويات حكومتها" التعاون مع الولايات المتحدة، ولاسيما في مجال الأمن.

حاملة طائرات

يعتمد ترامب نهجا دبلوماسيا مبنيا على الصفقات، مشترطا قيام حلفاء بلاده بجهود مقابل تأمين الحماية العسكرية لهم.

يتمركز في اليابان حاليا 60 ألف عسكري أميركي، وسيزور ترامب الثلاثاء عددا منهم يخدمون على متن حاملة الطائرات "يو أس أس جورج واشنطن" الراسية قبالة سواحل جنوب طوكيو.

وأعلنت تاكايشي أن بلدها سيرفع ميزانية الدفاع إلى 2 بالمئة من ناتجه المحلي الإجمالي اعتبارا من السنة المالية الحالية التي تنتهي في 31 مارس المقبل، أي قبل عامين مما كان مقررا سابقا.

وعلى الصعيد التجاري، وقّعت واشنطن وطوكيو اتفاقا في يوليو.

ويُتوقع أن تتناول مباحثات الثلاثاء النقاط التي ما زالت معلّقة، مثل الشكل الذي ستتخذه الاستثمارات اليابانية المزمعة في الولايات المتحدة، والتي تبلغ قيمتها 550 مليار دولار.

وفي كوريا الجنوبية التي يصلها ترامب الأربعاء، تتركز المفاوضات أيضا على الجوانب التجارية.

أما القضية الأبرز في كل هذه الجولة، فستكون الرسوم الجمركية بين واشنطن وبكين، والتي تتجاوز تداعياتها حدود البلدين إلى الاقتصاد العالمي برمّته.

تعهد دونالد ترامب بتقليص العجز التجاري الهائل للولايات المتحدة أمام الصين، لكنه يواجه تعقيدات في العلاقة الاقتصادية بين البلدين، التي تتسم بالمنافسة والتداخل في آن.

تأمل واشنطن بالتوصل إلى اتفاق مع الصين الخميس حول مسألتين مهمتين، هما المعادن النادرة التي تملكها الصين وتعتمد عليها الولايات المتحدة في الصناعات التكنولوجية، وتوريد الصويا الأميركي للصين.

ولم يستبعد ترامب تمديد جولته في آسيا للقاء كيم جونغ أون، علما أن آخر لقاء بينهما كان عام 2019 في المنطقة المنزوعة السلاح على الحدود بين الكوريتيتن.

وكرر ترامب القول مرات عدة أن "يحب كثيرا" أن يلتقي كيم جونغ أون وتحدث عن تقدير متبادل بينهما.