وبحلول الساعة 1000 صباحا بتوقيت موسكو (0700 بتوقيت غرينتش)، تراجع مؤشر "إم أو اي إكس" بنسبة 1.99 بالمئة ليصل إلى 2493 نقطة، كما تراجع مؤشر " ر تي إس" بنسبة 2 بالمئة ليصل إلى 969.99 نقطة، حسبما ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء.

وبحلول الساعة 1015 صباحا بتوقيت موسكو، تراجع مؤشر "إم أو اي إكس" بنسبة 1.7 بالمئة ليصل إلى 2500 نقطة، كما تراجع مؤشر " ر تي إس" بـ 1.7 بالمئة ليصل إلى 972.7 نقطة.

من ناحية أخرى، تراجع سعر صرف اليوان الصيني مقابل الروبل الروسي بواقع 12.25 كوبيك ليصل إلى 11.024 روبل.