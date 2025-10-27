وسيناقش المؤتمر الذي يأتي برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قضايا جوهرية مثل تأثير الذكاء الاصطناعي والتحولات الديموغرافية وتحديات الندرة الجيواقتصادية إضافة إلى سبل تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة.

ومن المتوقع أن يشهد المؤتمر الذي سيعقد بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات ويستمر حتى 30 أكتوبر الجاري مشاركة أكثر من ثمانية آلاف شخص من القيادات والمسؤولين والخبراء بما يعزز موقع الرياض باعتبارها مركزا عالميا يجمع رؤوس الأموال بالأفكار والمبادرات الاستثمارية.

وسيتناول المؤتمر عبر جلساته المنتظرة التحديات التي تعيق التقدم من خلال استعراض "تناقضات الابتكار" إضافة إلى موضوعات أخرى منها "كيف تدفع التطورات في التقنية والسياسات عجلة النمو" و"كيف تتيح طفرات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة فرصا جديدة" و"تأثير التوترات الجيوسياسية وتفاوت الموارد على التواصل العالمي".

ويأتي انعقاد المؤتمر ضمن مسار رؤية السعودية 2030 الهادف إلى ترسيخ مكانة المملكة بصفتها قوة اقتصادية عالمية ومركزا استثماريا يجذب الابتكار والشراكات في مجالات التقنية والطاقة والبنى التحتية.