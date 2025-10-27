وقال الوزير الفالح ، خلال فعاليات اليوم الأول من منتدى "فورتشن 2025" في الرياض، إن المملكة شهدت خلال الأعوام الأربعة الماضية قفزة نوعية في استثمارات رأس المال المغامر، مدفوعة بموجة الابتكارات الكبرى التي تشهدها الرياض، لتصبح مركزاً إقليمياً لتقنيات المستقبل ومشروعات الاقتصاد الجديد.

وأكد أن مؤشر تنافسية الشركات السعودية سجل تقدماً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، وعلى رأسها شركة أرامكو، مشيرا إلى أن النظام الاقتصادي السعودي يستند إلى دعامات رئيسية تشمل التنافسية والتواصل والاستدامة، مدعوماً بتشريعات متطورة، وبنى تحتية ورقمية متقدمة، لا سيما مع تأثير التكنولوجيا والإنتاجية في الأداء في الأسواق العالمية.

وأضاف الوزير الفالح أن معدل الاستثمار في السعودية ارتفع من 22 بالمئة قبل خمسة أعوام إلى 30 بالمئة حالياً، وأن إجمالي الاستثمارات المحلية بلغ نحو 1.3 تريليون ريال، مقابل 650 مليار ريال في 2019.