تحرك الأسواق

بحلول الساعة 0027 بتوقيت غرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 46 سنتا، أو 0.7 بالمئة لتصل إلى 66.40 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 46 سنتا أو 0.75 بالمئة إلى 61.96 دولار بعد ارتفاعها بنسبة 8.9 و7.7 بالمئة على التوالي في الأسبوع السابق بسبب العقوبات الأميركية والأوروبية على روسيا، بحسب بيانات وكالة رويترز.

وقالت شركة هايتونغ سكيورتيز في مذكرة أن توقعات السوق تحسنت بعد العقوبات الجديدة على روسيا وتراجع حدة التوترات بين الولايات المتحدة والصين، مما أدى إلى مواجهة المخاوف بشأن تخمة المعروض من الخام التي دفعت الأسعار إلى الانخفاض في وقت سابق من شهر أكتوبر.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أمس الأحد إن كبار المسؤولين الاقتصاديين الصينيين والأميركيين توصلوا إلى "إطار عمل جوهري للغاية" لاتفاق تجاري في كوالالمبور، مما سيسمح للرئيس دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ بمناقشة التعاون التجاري في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وقال بيسنت إن إطار العمل من شأنه أن يتجنب فرض رسوم جمركية أميركية بنسبة 100 بالمئة على السلع الصينية ويرجئ تطبيق ضوابط تصدير الصين للمعادن الأرضية النادرة.

كما قال ترامب أمس الأحد إنه متفائل بشأن التوصل إلى اتفاق مع بكين، وتوقع عقد اجتماعات في الصين والولايات المتحدة.

وقال توني سيكامور، محلل السوق في "آي جي"، إن إطار عمل الاتفاق التجاري يساعد على تعويض المخاوف من أن روسيا قد تتمكن من تخطي العقوبات الأميركية الجديدة التي تستهدف شركتي روسنفت ولوك أويل، من خلال تقديم خصومات أكبر على الأسعار واستخدام أساطيل الظل لجذب المشترين.

وقال يانغ آن المحلل في شركة هايتونغ سكيورتيز "ومع ذلك، إذا كانت العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة الروسي أقل فعالية مما كان متوقعا، فقد تعود ضغوط زيادة المعروض إلى السوق".