ورغم ذلك، جاءت أرباح تسلا دون توقعات المحللين. ويرجع ذلك لأسباب من بينها تكاليف الرسوم الجمركية والأبحاث، بالإضافة إلى انخفاض الدخل من الائتمانات التنظيمية التي من المتوقع أن تستمر في التلاشي بعد تشريع أقرته إدارة الرئيس دونالد ترامب في الآونة الأخيرة.

ويعكس تقييم شركة تسلا البالغ 1.45 تريليون دولار إلى حد كبير رهانات المستثمرين على تحول الرئيس التنفيذي إيلون ماسك إلى الروبوتات والذكاء الاصطناعي، لكن تظل مبيعات السيارات ضرورية للاستقرار المالي للشركة بينما تعمل على تطوير تلك المنتجات. وانخفضت أسهم الشركة التي تتخذ من أوستن بولاية تكساس مقرا لها أربعة في المئة بعد ساعات التداول الاعتيادية.

ومن المتوقع أيضا أن ينخفض الطلب على سيارات تسلا وسيارات منافسيها خلال الفترة المتبقية من العام دون الحوافز الضريبية التي كانت محركا رئيسيا لمبيعات السيارات الكهربائية. ولم تقدم تسلا توقعات للعام بأكمله.

وقالت الشركة يوم الأربعاء "بينما نواجه حالة من عدم اليقين على المدى القريب نتيجة لتغير السياسة التجارية والمالية والتعريفات الجمركية، فإننا نركز على النمو وخلق القيمة على المدى الطويل".

وأشارت الشركة كذلك إلى ارتفاع النفقات في مجالات متعددة، بما في ذلك ارتفاع النفقات التشغيلية بخمسين في المئة مدفوعة بمشاريع أبحاث تطوير الذكاء الاصطناعي وغيره.

وأعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات بلغت 28.1 مليار دولار للربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر مقارنة بمتوسط تقديرات المحللين عند 26.37 مليار دولار، وفقا للبيانات التي جمعتها مجموعة بورصات لندن.

وبلغت ربحية السهم الواحد عن الربع الثالث 50 سنتا، وهو أقل من تقديرات المحللين عند 55 سنتا.