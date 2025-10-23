ويُنظر إلى إطلاق مُتصفّح ChatGPT Atlas كأكثر محاولات OpenAI طموحاً حتى الآن، لاختراق قلب الإنترنت نفسه، في تحدٍ مباشرٍ لعمالقة التكنولوجيا مثل Google وMicrosoft وApple، الذين احتكروا تجربة التصفّح لعقود.

ويوفّر ChatGPT Atlas تجربة تصفّح أكثر تخصيصاً، ففي كل مرة يزور فيها المستخدم موقعاً إلكترونياً داخل المتصفّح، سيظهر له خيار "اسأل ChatGPT" الذي يسمح له بالتفاعل مع محتوى الصفحة، فعلى سبيل المثال، وعند بحث المستخدم عن فيلم معيّن عبر ChatGPT Atlas، يمكنه الطلب من ChatGPT أن يقوم بتلخيص المراجعات المتعلقة بالفيلم لقرأتها بسرعة، حيث يتم كل ذلك مباشرة داخل المُتصفّح، دون الحاجة للنسخ واللصق أو التنقل بين الصفحات.

متصفّح يعمل نيابةً عنك

وبحسب المعلومات التي وفّرتها OpenAI واطّلع عليها موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، فإن مهمة مُتصفّح ChatGPT Atlas لا تنحصر بمساعدة المستخدمين في عمليات البحث، بل يمكنه أيضاً إنجاز المهام نيابةً عنهم من خلال ميزة "وضع الوكيل" أو Agent Mode. فمثلاً، في حال كنت تخطط لإقامة حفل عشاء ولديك وصفة طعام معينة في ذهنك، ولكنك لا تملك الوقت للبحث عن المكونات أو ترتيب الطلبات بنفسك، فإن كل ما عليك فعله هو تزويد ChatGPT Atlas بالوصفة، ليقوم هو بالبحث عن متجر البقالة المناسب، وإضافة المكونات المطلوبة إلى سلة التسوق، ثم إتمام عملية الطلب حتى تصل إلى باب منزلك.

أما على صعيد العمل، فيمكن لميزة Agent Mode في ChatGPT Atlas فتح المستندات وقراءتها وإجراء تحليلات، إضافة إلى القيام بأبحاث جديدة، وتقديم ملخصات شاملة بسرعة وسهولة. وما يعزز من فعالية ميزة Agent Modeفي ChatGPT Atlas هو أن المُتصفّح قادر وفي حال أراد المستخدم ذلك، على الاحتفاظ بذاكرة المهام السابقة التي تم تكليفه بها، مما يتيح الاستفادة من التفاصيل المخزنة لإتمام المهام الجديدة بكفاءة أعلى.

الوكيل غير آمن حالياً

ولكن OpenAI شددت على أن "وضع الوكيل" في ChatGPT Atlas يقدم تجربة أولية قد تتسبب في أخطاء، خصوصاً عند تنفيذ طلبات العمل المعقدة، مشيرة إلى أن قدرات هذه الميزة، لا تزال تنطوي على مخاطر، فبالإضافة إلى ارتكاب الأخطاء عند التصرف نيابةً عن المستخدمين، يمكن لـ "وضع الوكيل" في Atlas أن يكون عرضة لتنفيذ تعليمات ضارة، قد تكون مخفية في صفحات الويب أو البريد الإلكتروني، ومخصصة لجعل الوكيل يتجاوز تعليمات مستخدميه.

ولفتت OpenAI إلى أنها تعمل بشكل مستمر على تحسين موثوقية ميزة "وضع الوكيل" في Atlas، وزيادة دقة تنفيذها للمهام المعقدة، مع تطوير آليات حماية إضافية للتصدي للتعليمات الخبيثة، وضمان أن يبقى الوكيل تحت السيطرة الآمنة للمستخدم، بما يعزز الأمان والكفاءة في بيئة العمل الرقمية.

مُتصفّح يتعلّم ويتطوّر

كما كشفت OpenAI أن مُتصفّح ChatGPT Atlas يمكن أن يصبح أكثر ذكاءً وفائدة، فالذاكرة المدمجة به تتيح له تذكّر كل شيء واسترجاعه عند الحاجة، وهذا يعني أنه يُمكن للمستخدمين أن يطرحوا أسئلة مثل: "ابحث عن جميع إعلانات الوظائف التي كنتُ أبحث عنها الأسبوع الماضي، وأنشئ ملخصاً لاتجاهات السوق لأتمكن من الاستعداد للمقابلات"، وهنا يقوم المُتصفّح الجديد بتنفيذ الطلب بسهولة.

تحت سيطرة المستخدم

ولتفادي مواجهة أي عقبات قانونية، فإن إعدادات مُتصفّح ChatGPT Atlas، ستكون تحت سيطرة المستخدم، حيث يمكنه اختيار تفعيل ميزة "ذاكرة المُتصفّح" وأرشفتها، أو حذف سجل التصفّح تماماً.

كما يمكن للمستخدمين منع المُتصفّح من استخدام بياناتهم والتدرّب عليها، إذ شددت OpenAI على أن المستخدم هو من يتحكم بما يراه ويتذكره ChatGPT Atlas، مشيرة إلى أنه خلال تفعيل ميزة "وضع الوكيل" فإن المُتصفّح لن يتمكّن من تنزيل الملفات ولا الوصول إلى تطبيقات أخرى على جهاز الكمبيوتر، كما أن ChatGPT Atlas سيتوقف مؤقتًا للتأكد من أن المستخدم يشاهده وهو يتخذ إجراءات على مواقع حساسة محددة، مثل المؤسسات المالية.

وخلال فعاليات إطلاق ChatGPT Atlas قال سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، إنّ المُتصفّح الجديد هو مُتصفّح ويب مدعوم بالذكاء الاصطناعي، ومبني على ChatGPT، لافتاً إلى أنّ الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة نادرة، لا تتكرر إلا مرة كل عقد.

الأجهزة التي يعمل عليها المتصفّح

ويتوفر متصفح OpenAI الجديد حالياً، فقط على أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام تشغيل MacOS من Apple. وتخطط الشركة لإطلاق نسخة لنظام Microsoft Windows وأنظمة تشغيل الهواتف المحمولة، بما في ذلك Android من Google وiOS من Apple.

أما ميزة "وضع الوكيل" في ChatGPT Atlas، فهي ستكون متوفّرة "للمعاينة" وفقط لمشتركي Plus وPro وBusiness من ChatGPT.

خطوة نحو الإنترنت التنفيذي

وتقول مستشارة الذكاء الاصطناعي المعتمدة من أكسفورد هيلدا معلوف ملكي، في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إنه لا يمكن النظر إلى إطلاق ChatGPT Atlas كتحديث تقني للمتصفحات، بل كتحوّل في بنية الإنترنت نفسها، فمُتصفّح OpenAI الجديد هو كناية عن منصة يمكن للذكاء الاصطناعي أن يتوسط فيها، وأن يتخذ عبرها قرارات تنفيذية نيابة عن المستخدم، وهذا يعني أننا انتقلنا من نموذج المُتصفّحات التقليدية القائمة على توفير تجربة البحث والاطلاع على المعلومات، إلى نموذج تنفيذي وتفاعلي يتيح للمُتصفّح وبشكل شبه مستقل القيام بمهام معقدة من التسوق إلى تحليل البيانات والمعلومات.

ثورة في عالم الأعمال

وبحسب معلوف ملكي، فإن حجم تأثير ميزة "وضع الوكيل" الموجودة في مُتصفّح ChatGPT Atlas سيكون هائلاً في عالم الأعمال، فالمتصفّح الجديد بمقدوره تحليل المستندات والبيانات واستنتاج الخلاصات وإجراء أبحاث جديدة بسرعة ودقة، وهذا الأمر سيعيد تعريف الإنتاجية في بيئة الأعمال، من خلال تعزيز الكفاءة التشغيلية، لافتة إلى أنه مع استمرار تطور هذه الميزة في السنوات المقبلة، فإن ChatGPT Atlas سيتحوّل إلى أداة محورية وثورة في إعادة تشكيل طريقة العمل والإدارة بذكاء أكبر وبكلفة مالية متدنية.

عصر الأنظمة التنبؤية التنفيذية

وتشرح معلوف ملكي، أن امتلاك ChatGPT Atlas لذاكرة مدمجة، يُظهر نقطة تحوّل في الحوسبة المعرفية، فمهمة المُتصفّح الجديد لا تقتصر على البحث اللحظي، بل هو قادر على التعلّم والاستفادة من التاريخ الرقمي للمستخدم، وهذا علمياً يشير إلى دمج الذكاء الاصطناعي مع مفهوم الذاكرة العملية في الأنظمة الرقمية، حيث يصبح المُتصفّح قادراً على اقتراح إجراءات استباقية وتقديم حلول مخصصة بناءً على سلوك المستخدم، ما يعني أن العالم قد انتقل فعلياً إلى عصر الأنظمة التنبؤية التنفيذية.

تحذيرات من تأخر OpenAI

وترى معلوف ملكي، أن دخول OpenAI إلى مجال مُتصفّحات الإنترنت، يُعيد توزيع القوة في سوق هيمنت عليه Google وMicrosoft وApple لعقود، حيث أن قدرة OpenAI على دمج الذكاء الاصطناعي مباشرة في المُتصفّح، تعني تقليص الاعتماد على محركات البحث التقليدية، مشددة على ضرورة أن تسرع OpenAI في طرح المُتصفّح الجديد على كل أنظمة التشغيل، قبل أن تفاجئ Google العالم بإطلاق ميزات مماثلة، وعندها ستُصبح مهمة OpenAI أصعب في الاستحواذ سريعاً على حصة من السوق، وذلك نظراً للانتشار الكبير الذي تتمتع به متصفحات Google بين المستخدمين.

التحدي الأكبر أمام Atlas

من جهته، يقول المطور التكنولوجي فادي حيمور، في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن ChatGPT Atlas لا يمثل مجرد متصفح جديد، بل خطوة أولى نحو الإنترنت التنفيذي الذكي، ويشكّل تهديداً مباشراً لهيمنة عمالقة المتصفحات مثل Google وMicrosoft، كما يؤثر على إيرادات الإعلانات المبنية على النقرات والبيانات، ومع ذلك تبقى التحديات الأمنية والمخاطر القانونية، المرتبطة بميزة Agent Mode العقبة الكبرى أمام المُتصفّح، فالتكنولوجيا المتقدمة لا تأتي دون مسؤولية، إذ لا يزال أي وكيل ذكي معرّض لارتكاب أخطاء، أو التعرض للاستغلال أثناء تنفيذ المهام، ما يستدعي تطوير بروتوكولات أمان متقدمة وتعزيز التعلم المستمر للذكاء الاصطناعي.

ما نراه هو البداية فقط

ويشدد حيمور على أن ما نراه اليوم مع إطلاق ChatGPT Atlas ليس سوى البداية، إذ تُمهّد خطوة OpenAI لموجة متسارعة من التحولات في عالم التصفح والذكاء الاصطناعي، فالمرحلة المقبلة ستشهد اندماجاً أعمق للذكاء الاصطناعي داخل المتصفحات، وتوسّعاً في قدرات "وضع الوكيل" ليشمل مهام أكثر تعقيداً، مما سيضع المستخدم في قلب بيئة إنترنت لم نعرفها من قبل.