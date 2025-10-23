وحقق المصرف نمواً سنوياً بنسبة 15 بالمئة، حيث بلغ صافي الربح بعد احتساب الضريبة 5.3 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

فيما بلغ صافي الربح قبل احتساب الضريبة 6.1 مليار درهم بنمو 16 بالمئة على أساس سنوي.

أداء قياسي في الربع الثالث

سجل مصرف أبوظبي الإسلامي أداءً قياسياً في الربع الثالث من العام، حيث ارتفع صافي الربح بعد الضريبة بنسبة 14 بالمئة ليصل إلى 1.83 مليار درهم، بينما ارتفع الربح قبل الضريبة بنسبة مماثلة ليبلغ 2.1 مليار درهم.

وارتفعت الإيرادات الإجمالية إلى 9.1 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، مقارنة بـ8 مليارات درهم في الفترة المقابلة من 2024، بنمو 14 بالمئة، مدفوعة بتنوع مصادر الدخل التمويلي وغير التمويلي، واستمرار التوسع في حجم الأعمال وتحسن الدخل من الرسوم والاستثمارات وصرف العملات الأجنبية.

وقال جوعان عويضة سهيل الخييلي، رئيس مجلس إدارة المصرف، إن مصرف أبوظبي الإسلامي يواصل إظهار زخم قوي، مع نمو متواصل في الأداء والعوائد من ربع الى آخر، ولقد أسهمت عملية التحول التي يقودها المصرف، إلى جانب النمو القوي للاقتصاد الإماراتي، واستراتيجية المصرف الواضحة، في تمكين مصرف أبوظبي الإسلامي من تعزيز مكانته انطلاقًا من قاعدة أكثر قوة وصلابة.

وأضاف أن استثمارات المصرف المستمرة في المنتجات والحلول المبتكرة والمنصّات الرقمية وحلول الذكاء الاصطناعي تسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية، والارتقاء بتجربة المتعاملين، وترسيخ التميز المؤسسي في مختلف القطاعات.

وأشار إلى أن الإدارة الفعَالة للميزانية العمومية، وتوسيع قاعدة المتعاملين، واغتنام الفرص السوقية، مكنهم من تحقيق أرباح قياسية خلال الأشهر التسعة الأولى مع عائد على حقوق المساهمين بلغ 30 بالمئة.

وقال إن الإيرادات على مستوى المجموعة بلغت مستويات قياسية بنمو بنسبة 14 بالمئة وسط استمرار الزخم في استقطاب المتعاملين، حيث انضم 225 ألف متعامل جديد إلى المصرف خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025.

وارتفع إجمالي الأصول إلى نحو 270 مليار درهم بنسبة 21 بالمئة على أساس سنوي، مدعوماً بنمو التمويلات والاستثمارات، حيث بلغ إجمالي تمويلات المتعاملين 175 مليار درهم بزيادة 26 بالمئة، بينما ارتفعت ودائع العملاء إلى 222 مليار درهم بنمو 23 بالمئة.

من جانبه، قال محمد عبد الباري، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف، إن المصرف يواصل تحقيق أداء قوي ومستدام، إذ سجلت جميع قطاعات الأعمال نتائج متميَزة مدفوعة بزيادة نشاط المتعاملين وارتفاع الطلب على التمويل.