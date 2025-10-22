نتائج قياسية في 9 أشهر

قال بنك أبوظبي الأول في بيان على موقع السوق، إن الإيرادات التشغيلية قد قفزت بنسبة 16 بالمئة لتصل إلى 27.65 مليار درهم، مدفوعة بزخم مستمر من نموّ قاعدة العملاء في الأسواق العالمية، والخدمات المصرفية للمعاملات، وإدارة الثروات خلال الأشهر التسعة الأولى.

كما ارتفعت الأرباح قبل الضريبة بنسبة 26 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي إلى 19.25 مليار درهم، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.

وبلغ معدل العائد على حقوق الملكية الملموسة 20 بالمئة، متجاوزا بذلك الهدف الذي حدده البنك على المدى المتوسط.

وجاءت نتائج البنك خلال هذه الفترة مدفوعة بالأداء عبر مختلف القطاعات، ما ساهم في تحقيق نمو مزدوج الرقم في جميع قطاعات الأعمال، بفضل الزخم القوي في نشاط العملاء، وتوسّع مصادر الإيرادات، وتنامي المساهمات من التبادل التجاري عبر الممرات الاقتصادية الإستراتيجية.

وارتفع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 2 بالمئة ليبلغ 14.96 مليار درهم، بدعم من النمو القوي في حجم الأعمال، في حين قفزت الإيرادات غير المشتملة على الفوائد بنسبة 37 بالمئة لتصل إلى 12.7 مليار درهم، مساهمة بنسبة 46 بالمئة من إجمالي إيرادات المجموعة، مدعومة بنمو الدخل من الرسوم والعمولات بنسبة 23 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، وزيادة الدخل من العملات الأجنبية والاستثمارات بنسبة 45 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

ونمت القروض والسلفيات بنسبة 13 بالمئة منذ بداية العام حتى تاريخه، لتصل إلى 596 مليار درهم، مع زخم ملحوظ في التمويل المرتبط بأنشطة التجارة عبر الممرات الاقتصادية، في حين ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 8 بالمئة لتصل إلى 848 مليار درهم.

ووصل إجمالي الموجودات إلى 1.38 تريليون درهم، بزيادة نسبتها 14 بالمئة منذ بداية العام وحتى تاريخه.

وبلغت نسبة حقوق الملكية العادية من الشق الأول 13.7 بالمئة، ونسبة تغطية السيولة 158 بالمئة، حتى نهاية سبتمبر 2025.

نتائج الربع الثالث

كما أظهرت البيانات نمو في صافي الأرباح الفصلية (الربع الثالث 2025) بواقع 21 بالمئة لتصل إلى حوالي 5.4 مليار درهم.

في حين ارتفعت الإيرادات تشغيلية بواقع 14 بالمئة لتصل إلى 9.34 مليار درهم في الربع الثالث، ومتجاوزا توقعات وكالة بلومبرغ نيوز العالمية بفارق كبير والتي كانت تشير إلى 8.89 مليار درهم.

وقالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول، إن نتائج البنك تعكس الزخم القوي الذي رافق أداءنا طوال العام، وبلغ العائد على حقوق الملكية الملموسة نسبة 20 بالمئة، تماشياً مع الهدف الذي حدده البنك على المدى المتوسط، وواصل البنك، عبر كافة قطاعات الأعمال، تنفيذ أولوياته الإستراتيجية المتمثلة في توطيد علاقاته مع العملاء وتنويع مصادر الإيرادات وتوظيف رأس المال بكفاءة لدعم النمو المستدام وتحقيق عوائد مجزية.

وأضافت أن البنك وسع حضوره الدولي بهدف ترسيخ مكانته كشريك مصرفي موثوق في مجالات التجارة والاستثمار على المستوى العالمي، ومع تقدمه في خطط التوسع الإستراتيجي في أوروبا وتركيا ونيجيريا، وافتتاح فرع جديد في الهند، يؤكد البنك دوره الريادي كحلقة وصل بين الأسواق الرئيسية في العالم.

وأوضحت الرستماني أن بنك أبوظبي الأول يمضي قدماً في الاعتماد على الذكاء الاصطناعي، محققاً تأثيراً ملموساً في الإنتاجية عبر مختلف قطاعات المجموعة.

من جهته أشار لارس كرامر، رئيس الشؤون المالية في مجموعة بنك أبوظبي الأول، إلى نتائج الربع الثالث من العام الجاري، إذ ارتفع صافي الأرباح بنسبة 21 بالمئة، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، ليصل إلى 5.39 مليار درهم،مضيفا أن جميع قطاعات الأعمال حققت نمواً مزدوج الرقم في الإيرادات.