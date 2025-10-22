وقفز سهم جنرال موتورز 15 بالمئة أمس الثلاثاء، وهي أكبر قفزة في يوم واحد لأسهمها منذ ما يقرب من 6 سنوات، مع ترحيب المستثمرين بنتائج الربع الثالث من العام لشركة صناعة السيارات إلى جانب إشارات الشركة إلى أن 2026 ربما يحقق نتائج أقوى.

وقالت ماري بارا رئيسة جنرال موتورز التنفيذية في رسالة إلى المساهمين إن الشركة ركزت على الاستثمار في السيارات الكهربائية لتلبية المتطلبات الاتحادية الصارمة، والتي ألغاها الرئيس الأميركي دونالد ترامب منذ ذلك الحين إلى حد بعيد. وتتوقع بارا أن تتكبد الشركة رسوما مستقبلية تتعلق بالمركبات الكهربائية، على الرغم من أنها قالت إن هذا النوع من السيارات يظل "منارة" لها في المستقبل.

وأضافت "من الواضح الآن أن اعتماد السيارات الكهربائية على المدى القريب سيكون أقل مما كان مخططا له"، مستشهدة بتغير اللوائح التنظيمية.

وأردفت "من خلال التصرف بسرعة وحسم للتخلص من الطاقة الإنتاجية الزائدة، نتوقع تقليل خسائر السيارات الكهربائية في عام 2026 وما بعده".

وتتوقع الشركة الآن أن تتراوح أرباحها الأساسية السنوية المعدلة ما بين 12 و13 مليار دولار، مقارنة بتقديراتها السابقة التي تراوحت بين 10 و12.5 مليار.

وقالت الشركة التي مقرها في ديترويت إن الرسوم الجمركية ستؤثر على أرباحها الأساسية أقل مما كان متوقعا، مما يقلل من تأثيرها المحدث إلى نطاق بين 3.5 إلى 4.5 مليار دولار، من أربعة إلى خمسة مليارات.