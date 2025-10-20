وصرح ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة "تحدثت مع رئيس الوزراء الهندي مودي، وقال إنه لن يتعامل مع النفط الروسي".

وردا على سؤال حول تأكيد الهند أنها ليست على علم بأي محادثة بين مودي وترامب قال الرئيس الأميركي "لكن إذا أرادوا قول ذلك، فسيستمرون في دفع رسوم جمركية باهظة، وهم لا يريدون فعل ذلك".

يُعدّ النفط الروسي أحد مصادر الإزعاج الرئيسية لترامب في محادثاته التجارية المطولة مع الهند، حيث إن نصف رسومه الجمركية البالغة 50 بالمئة على السلع الهندية جاءت ردا على تلك المشتريات.

وتقول الحكومة الأميركية إن عائدات النفط تُموّل حرب روسيا في أوكرانيا.

وأصبحت الهند أكبر مشترٍ للنفط الروسي المنقول بحرا، والذي يُباع بأسعار مخفضة، بعد أن امتنعت الدول الغربية عن شرائه وفرضت عقوبات على موسكو بسبب حربها ضد أوكرانيا عام 2022.

وقال ترامب، الأربعاء الماضي، إن مودي أكد له في ذلك اليوم أن الهند ستوقف مشترياتها من النفط الروسي.

وقالت وزارة الخارجية الهندية إنها ليست على علم بأي محادثة هاتفية بين الزعيمين في ذلك اليوم، لكنها أضافت أن الشاغل الرئيسي لنيودلهي هو "حماية مصالح المستهلك الهندي".

وقال مسؤول في البيت الأبيض، الخميس الماضي، إن الهند خفضت مشترياتها من النفط الروسي إلى النصف، لكن مصادر هندية نفت حدوث أي انخفاض فوري، وفقا لوكالة رويترز.