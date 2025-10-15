تحديث الأسعار

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.4 بالمئة إلى 4200.11 دولار للأونصة بحلول الساعة 0659 بتوقيت غرينتش. وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 1.3 بالمئة إلى 4218.0 دولار.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الثلاثاء أن إدارته تعتزم إصدار قائمة يوم الجمعة "بالبرامج الديمقراطية" التي سيتم إغلاقها على خلفية إغلاق الحكومة الفيدرالية.

وذكر مات سيمبسون كبير المحللين لدى ستون إكس "لقد قدم إغلاق الحكومة الأميركية والتعليقات الحذرة من جيروم باول أحدث الأسباب التي دفعت أسعار الذهب إلى الارتفاع".

وقال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) إن سوق العمل في الولايات المتحدة لا تزال ضعيفة لكن الاقتصاد "قد يكون على مسار أكثر ثباتا مما كان متوقعا".

وأضاف باول أن قرارات أسعار الفائدة تُتخذ على أساس "كل اجتماع على حدة" مع الأخذ في الاعتبار ضعف سوق العمل وبقاء التضخم فوق المستوى المستهدف.

ويرى المستثمرون أنه صار في حكم المؤكد أن المركزي الأميركي سيخفض الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماعه هذا الشهر، مع توقع بخفض مماثل في ديسمبر.

وحقق الذهب، الذي يُنظر إليه عادة على أنه ملاذ آمن، مكاسب بنسبة 59 بالمئة منذ بداية العام وحتى الآن، مدفوعا بعدة عوامل، بما في ذلك:

حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية الشراء القوي من البنوك المركزية الاتجاه إلى تقليص الاعتماد على الدولار التدفقات القوية لصناديق المؤشرات المتداولة في البورصة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، قفزت الفضة اثنين بالمئة إلى 52.48 دولار بعد أن سجلت مستوى قياسيا مرتفعا عند 53.60 دولار أمس مقتفية أثر الذهب وبسبب تقلص المعروض في السوق الفورية.

وارتفع البلاتين 1.3 بالمئة إلى 1658.65 دولار للأونصة وصعد البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 1538.75 دولار.