كما توقع الصندوق في تقريره الصادر الثلاثاء، أن يصل نمو اقتصاد دولة الإمارات في عام 2026 إلى 5 بالمئة وهي ذات التوقعات الصادرة في أبريل.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن يتسارع النمو في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى ليصل إلى 3.5 بالمئة خلال العام الجاري و3.8 بالمئة في 2026، من 2.6 بالمئة خلال العام الماضي 2024.

ومقارنة بتوقعاته الصادرة خلال أبريل الماضي، فقد رفع الصندوق توقعاته لمنطقة الشرق الأوسط وأسيا الوسطى ففي أبريل كانت توقعاته 3 بالمئة للنمو في 2025 و3.5 في 2026.

وارتفعت توقعات النمو العالمي في أحدث عدد من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي مقارنة بعدد إبريل 2025 من التقرير إلى 3.2 بالمئة في عام 2025 و3.1 بالمئة في عام 2026، مع بلوغ معدل النمو نحو 1.5 بالمئة في الاقتصادات المتقدمة وأعلى قليلا من 4 بالمئة في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.