يتميز مجمّع "ياس ليفنج" بموقعه الاستراتيجي في الجهة الشمالية الشرقية من جزيرة ياس وإطلالته الخلابة على القناة المائية، ويمثل أحدث إضافة إلى المجموعة الحصرية لأسلوب الحياة المعاصر من الدار، وذلك في واحدة من أكثر وجهات أبوظبي حيويةً.

استقطب المشروع اهتماماً لافتاً من شريحة واسعة ومتنوعة من العملاء والمستثمرين، الذين وجدوا فيه وجهة مثالية تجمع بين التصاميم العمرانية المبتكرة والمرافق الخدمية المتكاملة، فضلاً عن مكانه الاستراتيجي بالمقربة من أبرز المعالم الترفيهية على جزيرة ياس، مثل "ياس مول" و"حديقة ياس بارك" و"عالم وارنر براذرز أبوظبي" و"عالم فيراري" و"حلبة مرسى ياس".

شكّل المقيمون والمشترون الدوليون 65 بالمئة من إجمالي مبيعات المشروع، مع تصدر دولة الإمارات والصين والأردن والهند والمملكة المتحدة قائمة المشترين.

ومن اللافت أيضاً أن 65 بالمئة من المشترين كانوا من فئة الشباب الذين تقل أعمارهم عن 45 عاماً، الأمر الذي يؤكد الإقبال المتزايد من هذه الشريحة على المشاريع السكنية العصرية التي توفر بيئة مجتمعية متكاملة في جزيرة ياس.

كما مثل أيضاً العملاء الذين يشترون عقاراتهم للمرة الأولى من الدار نسبة 71 بالمئة من إجمالي المبيعات، مما يعكس نجاح استراتيجية المجوعة الرامية إلى توسيع قاعدة عملائها واستقطاب شرائح جديدة من المشترين إلى محفظتها العقارية.

وبهذه المناسبة، قال جوناثان إيمري، الرئيس التنفيذي لشركة "الدار للتطوير": "تحظى المعالم الترفيهية والسياحية الحالية والمرتقبة في جزيرة ياس بسمعة عالمية قوية، ويؤكد الإقبال الكبير على مجمّع ياس ليفنج وبيع كامل وحداته في غضون أيام على مكانة الجزيرة كواحدة من أكثر الوجهات طلباً في دولة الإمارات. كما يعكس هذا الطلب الاستثنائي الجاذبية التي تتمتع بها أبوظبي بوصفها مركزاً استثمارياً عالمياً، ونجاح استراتيجية الدار في تطوير مجمعّات متكاملة تلبي تطلعات مختلف شرائح المجتمع".

يتألف مجمّع "ياس ليفنج" من ثلاثة مبانٍ تضم 678 شقة سكنية، ويوفر مجموعة متنوعة من الوحدات التي تشمل شقق الاستوديو والشقق المكونة من غرفة نوم واحدة إلى ثلاث غرف نوم، مع إتاحة خيارين من التصاميم الداخلية التي تتنوع بين الألوان الفاتحة والداكنة لتناسب مختلف الأذواق.

ويتميز كل مبنى في المجمّع بمرافقه الحصرية الخاصة، وهي ميزة تعد الأولى من نوعها على مستوى جزيرة ياس، حيث يضم كل منها مسابح للكبار والأطفال، وصالة سينما خاصة، وحديقة "زن" للاسترخاء والتأمل، وغرفة ألعاب متعددة الاستخدامات، ومناطق مخصصة للعب الأطفال، بالإضافة إلى صالة رياضية مجهزة بالكامل مع غرفة لتمارين القوة، ما يوفر تجربة معيشية متكاملة للسكان.

يُجسّد مجمّع "ياس ليفنج" التزام الدار الراسخ بمعايير الاستدامة وجودة الحياة، حيث يستهدف الحصول على "تصنيف 3 لآلئ" وفق نظام "استدامة" لما يتميز به من تصاميم صديقة للبيئة وممارسات تشغيلية مسؤولة.

وتُسهم المساحات الخارجية ذات المناظر الطبيعية المنسقة بعناية، والممرات المظللة، والمناطق المخصصة للأنشطة الحركية، في تشجيع السكان على التواصل والاسترخاء، وتتيح لهم فرصة الاستمتاع بأسلوب حياة نشط وصحي في الهواء الطلق.

يأتي هذا النجاح الكبير لمجمّع "ياس ليفنج" استكمالاً للإنجازات التي حققتها المجموعة الحصرية لأسلوب الحياة المعاصر من الدار "ليفنج"، والتي شهدت إقبالاً استثنائياً تجسّد في بيع كامل وحدات مجمّعي "منارة ليفنج" و"نوران ليفنج" في جزيرة السعديات خلال فترات قياسية.