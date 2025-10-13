وقال، على هامش فعاليات اليوم الأول من "جيتكس جلوبال 2025" المنعقدة في دبي، نحن ندير حالياً مراكز بيانات رئيسية في أبوظبي ودبي بالتعاون مع شركات كبيرة مثل اتصالات الإمارات، ونعمل على تلبية احتياجات الجهات الحكومية والخاصة، لضمان أن تظل البيانات داخل الدولة وتتمتع بأعلى معايير الأمان السيبراني، بحسب وكالة أنباء الإمارات "وام".

وأشار إلى أهمية "السحابة الخاصة"، موضحاً أن السبب الرئيس لإنشائه هو توفير أمان محلي كامل للبيانات، وضمان سرعة عالية في تقديم الخدمات الرقمية للشركات والوزارات، ما يسهم في تعزيز الثقة بين جميع الأطراف في بيئة العمل الرقمية.

وأضاف إن السحابة الخاصة تسهم في تمكين مختلف الجهات من الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تطبيقاتها الداخلية، ليس فقط في نظمها التقنية بل أيضاً في تحسين خدماتها وعملياتها اليومية.

وحول فعاليات "جيتكس جلوبال 2025، أوضح أن أوراكل تتوقع توقيع عدد من الصفقات المهمة مع شركات من قطاعات متنوعة، من بينها السفر والمالية، مؤكداً أن الحدث يمثل منصة مثالية لإطلاق الشراكات الجديدة وتوسيع نطاق الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي في المنطقة.

وأشار إلى خطط التوسع المستقبلية للشركة في الإمارات ومنطقة الخليج، مؤكداً أن المشاريع المرتقبة ستتركز على مراكز البيانات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، لضمان توفير حلول سحابية متقدمة ومتاحة للعملاء محلياً، مع الالتزام الكامل بمعايير الأمن وحماية البيانات.