وقفزت الفضة أيضا لأعلى مستوى لها على الإطلاق مقتفية أثر الذهب.

تحديث الأسعار

بحلول الساعة 0825 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.4 بالمئة إلى 4074.02 بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 4078.05 دولار للأونصة (الأونصة).

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 2.3 بالمئة إلى 4093.50 دولار، بحسب بيانات رويترز.

وأعاد ترامب يوم الجمعة إشعال الحرب التجارية الأميركية الصينية، مهددا بفرض رسوم جمركية بنسبة مئة بالمئة على البضائع الصينية الواردة إلى بلاده وأعلن عن ضوابط جديدة على تصدير البرمجيات المهمة اعتبارا من الأول من نوفمبر ردا على قيود فرضتها الصين على عناصر أرضية نادرة ومعدات.

ومع ذلك، قال ترامب أمس الأحد على منصة تروث سوشال "لا تقلقوا بشأن الصين، كل شيء سيكون على ما يرام!"

وقال جيوفاني ستونوفو، المحلل في يو.بي.إس إن التوتر التجاري لا يزال محور اهتمام الأسواق، مضيفا أنه "على الرغم من تراجع حدتها في الآونة الأخيرة بين الولايات المتحدة والصين، لا يزال التهديد بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة مئة بالمئة قائما".

وأضاف "من المتوقع أن يواصل الاستثمار القوي وطلب البنوك المركزية دعم أسعار الذهب. ونستهدف الوصول إلى 4200 دولار للأونصة".

وقفزت الفضة في المعاملات الفورية 2.2 بالمئة إلى51.37 دولار للأونصة بعد أن وصلت إلى 51.70 دولار، متأثرة بالعوامل ذاتها التي تحرك الذهب.

وأعلن بنك غولدمان ساكس أمس الأحد أنه من المتوقع أن تشهد أسعار الفضة ارتفاعا على المدى المتوسط بدعم من تدفقات الاستثمار الخاص ولكنه حذر في الوقت نفسه من تزايد التقلبات على المدى القريب إضافة إلى مخاطر الهبوط مقارنة بالذهب.

ومن الناحية الفنية، بلغ مؤشر القوة النسبية للذهب 80 وللفضة 83، مما يشير إلى أن المعدنين سجلا إقبالا مبالغا فيه على الشراء.

وارتفع الذهب الذي لا يدر عوائد 53 بالمئة منذ بداية العام وحتى الآن، مدفوعا بالمخاطر الجيوسياسية إلى جانب الشراء القوي من جانب البنوك المركزية وتدفقات صناديق الاستثمار المتداولة في البورصات وتوقعات خفض أسعار الفائدة الأميركية والتوتر الاقتصادي الناجم عن الرسوم الجمركية.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، يتوقع المتعاملون بنسبة 95 بالمئة أن يُقدم مجلس الاحتياطي على خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر وبنسبة 79.8 بالمئة أن يعقبها خفض في ديسمبر.

ويُتاح لرئيس مجلس الاحتياطي جيروم باول فرصة لعرض رؤيته بشأن السياسة النقدية خلال كلمته المرتقبة غدا الثلاثاء حول التوقعات الاقتصادية في الاجتماع السنوي للرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال.

ومن المقرر أن يدلي عدد من مسؤولي مجلس الاحتياطي بتصريحات على مدار الأسبوع.

وارتفع البلاتين 3.3 بالمئة إلى 1639.50 ‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬دولار للأونصة، وزاد البلاديوم 2.9 بالمئة إلى 1446.48 دولار.