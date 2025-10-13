وسلط الحدث الضوء على خطط "أدنوك" للنمو وقوة شركاتها الست المُدرجة والتزامها بتطبيق أفضل نظم الحوكمة، وأعلى معايير الانضباط المالي والشفافية، وتميزها بالموثوقية، وهو ما أسهم في رفع عدد من أبرز البنوك العالمية لتقييماتها المستهدفة لأسهم هذه الشركات.

وأكد محللون من بنوك عالمية مهمة أن "مجلس أدنوك للمستثمرين" سلط الضوء على نهج شركات "أدنوك" المُدرجة الذي يتميز بالشفافية والانضباط المالي والتركيز على خلق قيمة طويلة الأمد، مشيدين بالدور المهم لأدنوك في تعزيز ثقة المستثمرين بأسواق رأس المال في دولة الإمارات.

وأقيم الحدث بحضور الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ "أدنوك" ومجموعة شركاتها، وتم خلاله استعراض قوة أداء شركات "أدنوك للحفر"، و"أدنوك للغاز"، و"أدنوك للتوزيع"، و"أدنوك للإمداد والخدمات"، و"بروج"، و"فيرتيغلوب"، وتركيز "أدنوك" على تقديم عوائد جاذبة للمساهمين، مدعومة برؤية واضحة لتوزيعات أرباح طويلة الأمد تبلغ 158 مليار درهم (43 مليار دولار) حتى عام 2030.

وأكدت مؤسسات مالية عالمية كبرى منها "غولدمان ساكس"، و"باركليز"، و"سيتي غروب"، و"مورغان ستانلي"، و"جي بي مورغان"، و"بنك أوف أميركا"، بعد انعقاد المجلس، أهمية المكانة الرائدة لأدنوك في قطاع الطاقة، مشيرة إلى خطط النمو المتوازن للمجموعة والمرونة التي تميز شركاتها، وقوة أعمالها التي تغطي مراحل ومجالات سلسلة القيمة للقطاع، وجهودها الناجحة لتعزيز الاستفادة من الحلول الرقمية وأدوات الذكاء الاصطناعي.

ورفع العديد من المحللين تقييمهم للأسعار المستهدفة لأسهم شركات "أدنوك" المُدرجة بنسبة تصل إلى 11.4 بالمئة، مستندين في تقييمهم إلى الأداء القوي والأرباح المتنامية وتوزيع الأرباح على فترات أكثر تقارباً.

جدير بالذكر أن نحو 80 بالمئة من المحللين الذين يغطون أسهم شركات "أدنوك" المُدرجة يعطون "توصية شراء" لها.

وأسهم استمرار "أدنوك" في تنفيذ إستراتيجيتها للنمو وتنويع الأعمال، في تعزيز مشاركة مجتمع المال والأعمال المحلي والعالمي بشكل إيجابي في أول مجلس نظمته للمستثمرين ونجح في ترسيخ الثقة بقدرة المجموعة على تحقيق عوائد مستدامة، والإسهام بفاعلية في تحقيق رؤية دولة الإمارات لبناء مستقبل مزدهر ومستدام.