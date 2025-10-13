وصار في حكم المؤكد أن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين ستهيمن عليها التساؤلات حول ما إذا كان تهديد ترامب بالرد على التوسيع الكبير الذي أعلنته الصين لضوابط تصدير المعادن النادرة سيدفع أكبر اقتصادين في العالم نحو حرب تجارية شاملة.

وأسهمت هدنة بين واشنطن وبكين على مدار الأشهر الخمسة الماضية في خفض الرسوم الجمركية ودفعت صندوق النقد الدولي إلى رفع توقعاته للنمو العالمي. وبعثت خطط لقاء ترامب بالرئيس الصيني شي جين بينغ في وقت لاحق من هذا الشهر الآمال في مزيد من التحسن في العلاقات.

ولكن هذا التفاؤل تبدد الجمعة مع تهديد ترامب بإلغاء الاجتماع وفرض "زيادة هائلة" في الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى جانب إجراءات مضادة أخرى.

وأدت الأنباء التي صدرت بعد إغلاق الأسواق الأميركية الجمعة إلى هبوط الأسهم خارج ساعات التداول في ظل تخوّف المستثمرين من عودة الحرب التجارية.

وزادت حدة التوتر التجاري بعد أن أعلنت الصين الجمعة فرض رسوم على السفن التي تُبنى في الولايات المتحدة أو ترفع علمها أو تمتلكها شركات مملوكة بنسبة تتجاوز 25 بالمئة لصناديق استثمارية أميركية، وذلك لمقابلة رسوم الموانئ الأميركية الجديدة على السفن المبنية أو المملوكة للصين.

ومن المتوقع أن يشارك في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين أكثر من عشرة آلاف شخص في واشنطن، بينهم وزراء مالية ومحافظو بنوك مركزية من أكثر من 190 دولة.

ورغم أن الصين تتمتع ببعض القوة بفضل هيمنتها العالمية على المعادن النادرة، والتي تعد ضرورية لصناعة التكنولوجيا، قال مارتن موليزن الخبير السابق بصندوق النقد الدولي إنه ليس من مصلحة بكين العودة إلى الرسوم الجمركية هائلة الارتفاع.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت الذي يقود محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين سيلتقي أي مسؤولين صينيين هذا الأسبوع في واشنطن. وامتنع متحدث باسم وزارة الخزانة عن التعليق على جدول اجتماعات بيسنت الثنائية.

وقبل تصعيد يوم الجمعة، أشادت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي بقدرة الاقتصاد العالمي على تحمل صدمات متعددة مثل تكاليف الرسوم الجمركية وعدم اليقين وتباطؤ سوق العمل الأميركية وارتفاع مستويات الدين والتحولات السريعة الناجمة عن التبني السريع للذكاء الاصطناعي.

ومن المتوقع أن يكون للولايات المتحدة بصمتها الواضحة على الاجتماعات، بدءا من مناقشات الرسوم الجمركية وصولا إلى دعوات وزير الخزانة سكوت بيسنت لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي للتخلي عن التركيز على قضايا المناخ والمساواة بين الجنسين والتركيز بدلا من ذلك على مهمتيهما الأساسيتين المتمثلتين في الاستقرار المالي والتنمية.

الأنظار على الاقتصاد والوظائف

بالنسبة للبنك الدولي، يرجّح بأن يبقى التركيز على خلق فرص العمل في وقت يتوقع بأن يشارك رئيسه أجاي بانغا في عدة فعاليات تهدف لتعزيز المشاركة في سوق العمل في بلدان تواجه نموا في عدد السكان.

وسيعقد صندوق النقد الدولي مؤتمرات صحافية لبحث تقاريره المعتادة التي تركّز على الاقتصاد العالمي والسياسة المالية والاستقرار المالي العالمي.

وستجري أثناء الاجتماعات جلسة حوارية بشأن أوكرانيا التي ما زالت تتعرض لهجمات يومية تقريبا بالمسيرات والصواريخ بعد أكثر من ثلاث سنوات على بدء الغزو الروسي الواسع النطاق.

وستشكّل المناسبة فرصة لبحث "الاحتياجات لمواصلة دعم أوكرانيا والجهود اللازمة لإعادة إعمارها"، بحسب صندوق النقد الدولي.

كما سيجتمع وزراء مالية دول مجموعة السبع للاقتصادات الغربية المتقدّمة إضافة إلى اجتماع لمجموعة العشرين التي تضم الولايات المتحدة والصين.

توترات تجارية

حتى قبل اندلاع آخر سجال تجاري، زادت خطط ترامب للرسوم الجمركية الضرائب على الواردات إلى أعلى مستوى لها منذ عقود، ما أدى إلى تباطؤ النمو وارتفاع الأسعار.

لكن حتى الآن، فإن "جميع المؤشرات تدل إلى اقتصاد عالمي صمد بالمجمل أمام الضغوطات الحادة الناجمة عن الصدمات المتعددة"، بحسب غورغييفا.

وأضافت بأن "العالم تجنّب حتى الآن الانزلاق في حرب تجارية تقوم على خطوات انتقامية".

وما زال البيت الأبيض يصر على أن التأثيرات طويلة الأمد للرسوم الجمركية ستكون إيجابية بالنسبة للولايات المتحدة، مشيرا إلى تأثيرها الاقتصادي المحدود نسبيا حتى الآن.