وأظهرت بيانات الجمارك الصينية الصادرة زيادة صادرات الصين إلى مختلف دول العالم بنسبة 8.3 بالمئة سنويا إلى 328.5 مليار دولار، متجاوزة توقعات المحللين. كما زاد معدل نمو الصادرات خلال سبتمبر الماضي بشدة عن الشهر السابق الذي سجل 4.4 بالمئة سنويا.

في المقابل تراجعت صادرات الصين إلى الولايات المتحدة بنسبة 27 بالمئة في سبتمبر وللشهر السادس على التوالي. وكانت قد تراجعت في أغسطس بنسبة 33 بالمئة.

وتبدو النظرة المستقبلية للتجارة بين الولايات المتحدة والصين ضبابية مع انهيار الهدنة التجارية بينهما، وتبادل الجانبين فرض رسوم جمركية جديدة وإجراءات انتقامية أخرى.

وفي ظل ضغوط سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرامية إلى حث شركات التصنيع على نقل مصانعها إلى الولايات المتحدة، توسع الصين أسواق منتجاتها في مناطق أخرى.

وزادت صادرات الصين إلى جنوب شرق آسيا بنسبة 15.6 بالمئة خلال الشهر الماضي، في حين زادت الصادرات إلى أميركا اللاتينية وأفريقيا بنسبة 15 بالمئة و56 بالمئة على التوالي.

وقال جاري نج كبير المحللين الاقتصاديين في شركة ناتيكسيس،: "لا تزال صادرات الصين تظهر مرونة نظرا لانخفاض التكاليف ومحدودية خيارات الاستبدال عالميا على الرغم من ارتفاع الرسوم الجمركية".

يأتي ذلك في حين تجددت التوترات مع الولايات المتحدة يوم الجمعة بعد أن هدد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 100 بالمئة على السلع الصينية وضوابط تصدير على البرمجيات "الحساسة".

جاء ذلك بعد أن أعلنت الصين اعتزامها فرض رسوم جديدة على السفن الأميركية الصنع أو الملكية في الموانئ الصينية ردا على خطة أمريكية لفرض رسوم موانئ على السفن الصينية التي ترسو في البلاد. كما وسعت بكين نطاق قيود التصدير على بطاريات أيونات الليثيوم والمعادن النادرة والتقنيات ذات الصلة.