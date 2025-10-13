تُعد مجموعة دوبيزل، عبر منصتيها الرئيسيتين "دوبيزل" و"بيوت"، من أبرز الأسماء في سوق الإعلانات الرقمية بالإمارات، إذ تتيح منظومة رقمية متكاملة تربط الأفراد والشركات من المعلنين والبائعين بالمشترين المحتملين ضمن قطاعات حيوية تشمل العقارات والسيارات.

تفاصيل الطرح وهيكله

يمثل الطرح ما يقارب 30.34 بالمئة من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة، ويتضمن بيع أسهم جديدة تصدرها الشركة إلى جانب أسهم قائمة يملكها المساهمون الحاليون.

ومن المقرر أن تبدأ فترة الاكتتاب في 23 أكتوبر وتنتهي في 29 أكتوبر 2025، على أن يتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال عملية بناء سجل الأوامر خلال تلك الفترة.

وسيُعلن عن تسعير وتخصيص الأسهم للمستثمرين المحترفين في 30 أكتوبر، فيما يُتوقع إدراج الأسهم للتداول في سوق دبي المالي في أو نحو 6 نوفمبر 2025، بعد استكمال الموافقات التنظيمية.

توزيع الشرائح والاكتتاب

يتضمن الطرح شريحتين رئيسيتين:

الطرح العام للأفراد في الإمارات، ويُمثل نحو 3 بالمئة من إجمالي الأسهم المطروحة (نحو 37.5 مليون سهم).

الطرح للمستثمرين المؤهلين والمؤسسات، ويمثل 97 بالمئة من إجمالي الأسهم المطروحة (نحو 1.21 مليار سهم).

ويبلغ إجمالي عدد الأسهم المطروحة نحو 1.25 مليار سهم، منها 196 مليون سهم جديد تصدرها الشركة، و1.05 مليار سهم يبيعها المساهمون الحاليون.

استثمار استراتيجي من بروسوس

أعلنت شركة "بروسوس إن في"، أكبر المساهمين في دوبيزل عبر شركتها التابعة "أو إل أكس بي في"، عن التزامها باستثمار 100 مليون دولار في الطرح العام الأولي.

ويعكس هذا الاستثمار، وفقاً لـ فهد بيج، رئيس قسم الاستثمارات في بروسوس، "الثقة في قيادة دوبيزل وقدرتها على مواصلة النمو بوصفها المنصة الرقمية الرائدة في المنطقة".

وتعد بروسوس، المدرجة في بورصة يورونكست أمستردام بقيمة سوقية تقارب 170 مليار دولار، من أبرز الشركات العالمية في مجال التجارة الإلكترونية وتطبيقات التكنولوجيا المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

تصريحات الإدارة التنفيذية

قال عمران علي خان، الرئيس التنفيذي لمجموعة دوبيزل، إن الطرح يمثل "مرحلة جديدة ومهمة في مسيرة المجموعة"، موضحاً أن الشركة تهدف من خلال توسيع قاعدة المساهمين إلى "تسريع وتيرة النمو وتعزيز الحضور الإقليمي وتحقيق قيمة مستدامة للمستخدمين والعملاء والمستثمرين".

وأشار إلى أن منصات المجموعة تستقطب 18 مليون مستخدم نشط شهرياً في قطاعات متعددة تشمل العقارات والسيارات والسلع العامة، مؤكداً أن "دوبيزل وبيوت أصبحتا جزءاً أساسياً من الحياة اليومية للمستهلكين في الإمارات والمنطقة".

استخدام العائدات

وحسب بيان الشركة، سيُوجَّه صافي عائدات الطرح إلى:

تسوية خطة ملكية أسهم الموظفين.

تمويل فرص الاندماج والاستحواذ الاستراتيجية.

الحفاظ على المرونة المالية للنمو المستقبلي.

فترات الحظر ومدير الاستقرار السعري

ستخضع الأسهم المملوكة للمساهمين البائعين لفترات حظر تداول تمتد إلى 180 يوماً للشركة و365 يوماً للمساهمين البائعين بعد الإدراج.

كما سيُعيَّن شركة X-Cube LLC مديراً للاستقرار السعري، لتتولى تنفيذ صفقات تهدف إلى دعم استقرار سعر السهم في السوق. وستعمل الشركة أيضاً كمزود سيولة بعد الإدراج، لتعزيز قابلية تداول الأسهم وضمان استقرار الأسعار في المراحل الأولى من التداول.

إدارة الطرح والمستشارون

عُيّن روتشيلد آند كو مستشاراً مالياً مستقلاً، والإمارات دبي الوطني كابيتال كمستشار إدراج.

ويتولى التنسيق الدولي كل من الإمارات دبي الوطني كابيتال، جولدمان ساكس إنترناشونال، إتش إس بي سي الشرق الأوسط، ومورجان ستانلي كمديري سجل مشتركين.

كما تشارك مؤسسات محلية ودولية أخرى مثل بنك أبوظبي التجاري، باركليز، إي إف جي هيرميس، بنك دبي الإسلامي، وبنك أبوظبي الأول كبنوك تلقي اكتتاب.