وأوضح المصعبي أن الشركة ستبدأ توزيع الأرباح على مساهميها بشكل ربع سنوي اعتباراً من الربع الثالث من عام 2025، بعد أن قررت رفع الحد الأدنى لتوزيعات الأرباح للسنة المالية 2025 إلى 1.2 مليار درهم، مشيراً إلى أن إجمالي توزيعات الأرباح المتوقعة للفترة 2025 - 2030 سيصل إلى نحو 8.1 مليار درهم.

وأضاف أن "أدنوك للإمداد والخدمات" وقّعت مؤخراً اتفاقية شراكة مع شركة "تعزيز" لتأسيس أول ميناء متخصص للكيماويات في دولة الإمارات، في خطوة تهدف إلى تطوير البنية التحتية الصناعية وتعزيز سلاسل الإمداد ضمن منظومة الطاقة في الدولة.

جاء ذلك خلال أول مجلس للمستثمرين تنظمه "أدنوك" الذي أقيم في أبوظبي اليوم، والذي شهد أيضاً إعلان أدنوك اعتزام شركاتها الست المُدرجة تقديم توزيعات أرباح بقيمة 158 مليار درهم (43 مليار دولار) حتى عام 2030، وذلك بعد الحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة، علماً بأن القيمة الإجمالية للأرباح التي تم توزيعها منذ الطرح العام الأوّلي لأسهم أول شركة تم إدراجها في عام 2017 لغاية الآن تبلغ 86 مليار درهم (23 مليار دولار).

يذكر أن القيمة السوقية لشركات أدنوك الست المُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تجاوزت 550 مليار درهم (150 مليار دولار)، كما قدمت ما يصل إلى 40 بالمئة من إجمالي توزيعات الأرباح السنوية في السوق (بحسب بيانات السنة المالية 2024).

وخلال مجلس المستثمرين أعلنت "أدنوك للإمداد والخدمات" عن زيادة الحد الأدنى لتوزيعات الأرباح للسنة المالية 2025 إلى 1.2 مليار درهم (325 مليون دولار)، ما يعكس نمواً سنوياً يصل إلى 20 بالمئة مقارنةً بـ 1 مليار درهم (273 مليون دولار) التي تم توزيعها في عام 2024، وذلك مقابل هدف نمو سنوي بنسبة 5 بالمئة وفقاً لسياسة التوزيعات المعلنة وقت الطرح العام الأوَّلي.

وتعتزم الشركة الاستمرار في زيادة توزيعات الأرباح بنسبة لا تقل عن 5 بالمئة سنوياً، بناءً على الأساس الجديد البالغ 1.2 مليار درهم (325 مليون دولار)، للفترة من عام 2026 حتى عام 2030.

وأعلنت "أدنوك للإمداد والخدمات" اعتزامها تقديم توزيعات أرباح بقيمة 8.1 مليار درهم 2.2) مليار دولار) للفترة 2025-2030، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 52 بالمئة في التوزيعات السنوية بحلول عام 2030 مقارنةً بأساس عام 2024، وذلك بعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة ذات الصلة. كما ستبدأ الشركة بتوزيع الأرباح على أساس ربع سنوي اعتباراً من الربع الثالث من عام 2025.

ووقعت "أدنوك للإمداد والخدمات" اتفاقية تمتد لـ 50 عاماً مع "تعزيز"، لبناء وامتلاك وتشغيل أول ميناء لتصدير الكيماويات المتنوعة في دولة الإمارات. ومن المتوقع أن تحقق هذه الاتفاقية إيرادات تصل إلى 4.8 مليار درهم (1.3 مليار دولار) خلال أول 27 عاماً من العقد.

وتُرسّخ هذه الشراكة مكانة "أدنوك للإمداد والخدمات" كمزود رائد للحلول اللوجستية المتخصصة في مجال الكيماويات، كما تفتح آفاقاً جديدة لتحقيق نمو مستدام مدعوم بخلق القيمة من خلال منصة "تعزيز". وسيسهم الميناء في تسهيل حركة تجارة المواد الكيماوية ومشتقاتها، ودعم المنظومة الصناعية المتكاملة عالمية المستوى التي تطورها "تعزيز".

كذلك تستمر "أدنوك للإمداد والخدمات" في التحول الرقمي من خلال تطبيق حلول متقدمة تعتمد على أدوات الذكاء الاصطناعي، لإعادة صياغة عمليات قطاع الخدمات اللوجستية البحرية. ويُساهم نظام إدارة الخدمات اللوجستية المتكاملة المدعوم بالذكاء الاصطناعي، الذي تطبقه الشركة، في تقليص وقت تنفيذ المهام من 8 ساعات إلى ثوانٍ وخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة تصل إلى 30 بالمئة. كما يُعزز حل "الميناء الذكي" كفاءة عمليات الموانئ البترولية، ويوفر 3,000 ساعة سنوياً، ويرفع معدل استخدام الأرصفة بنسبة 20 بالمئة – وهو الأول من نوعه في دول مجلس التعاون الخليجي. بالإضافة إلى ذلك، يستخدم حل مراقبة السفن "ShipWatch"، الذي طورته شركة "نافيغ8" التابعة لأدنوك للإمداد والخدمات، البيانات في الوقت الفعلي لتحسين تخطيط الرحلات، وتقليل الانبعاثات، ورفع الكفاءة التشغيلية، كما ساهم في تحقيق وفورات بقيمة 7.7 مليون درهم (2.1 مليون دولار) في عام 2024 لأسطول "نافيغ8"، مع توقع تحقيق المزيد في عام 2025 وما بعده.