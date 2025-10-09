وارتفعت الإيرادات بواقع 2.6 بالمئة إلى 23.94 مليار دولار في الفترة من يوليو إلى سبتمبر.

وفي أميركا الشمالية، قالت بيبسيكو إن حجم مبيعات الوجبات الخفيفة وغيرها من الأغذية من شركة فريتو لاي المملوكة لها، تراجع بواقع 2 بالمئة في الربع الثالث بينما انخفض حجم مبيعات مشروباتها بواقع 3 بالمئة. وكان حجم المبيعات أعلى في أمريكا اللاتينية وأسيا.

وانخفض صافي الدخل بواقع 11 بالمئة إلى 2.6 مليار دولار. وجنت الشركة 2.29 دولار للسهم.