وبموجب خطة التسوية، في حال الموافقة على المقترح، سيحصل مساهمو بنك "هانغ سينغ" على 155 دولار هونغ كونغ (19.92 دولارا أميركيا) للسهم الواحد، وسيتم إلغاء أسهمهم بعد ذلك.

وأكد بنك "إتش إس بي سي" أن بنك "هانغ سينغ" سيواصل الاحتفاظ بترخيصه المستقل كبنك مرخص.

ويتوقع بنك "إتش إس بي سي" أن يكون لهذا الاقتراح تأثير إيجابي على ربحية السهم، نتيجة إلغاء خصم أرباح حقوق الأقلية المتعلقة ببنك "هانغ سينغ".

وأشار البنك إلى أن المقترح يخضع لعدد من الشروط، من بينها موافقة مساهمي بنك "هانغ سينغ" وإقرار المحكمة العليا.

وتعتزم وحدة منطقة آسيا والمحيط الهادئ التابعة لبنك "إتش إس بي سي" تمويل الصفقة بالكامل من خلال الموارد الداخلية لمجموعة "إتش إس بي سي".