تحديث الأسعار

هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 4029.86 دولار للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 0642 بتوقيت غرينتش بعدما بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4059.05 دولار أمس الأربعاء.

ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.6 بالمئة إلى 4047.80 دولار، بحسب بيانات وكالة رويترز.

واتفقت إسرائيل وحماس على المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة، والتي تتضمن وقف إطلاق النار واتفاقا لتبادل المحتجزين، مما قد يمهد الطريق لإنهاء حرب إسرائيل المستمرة منذ عامين، والتي تقول الأمم المتحدة إنها تشكل إبادة جماعية.

وقال كايل رودا المحلل لدى كابيتال.كوم "لا يمكنك أن تتجاهل أهمية الاتفاق المرحلي بين إسرائيل وحماس (بالنظر إلى) أن أحد الأسباب التي أدت إلى ارتفاع الذهب هو المخاطر الجيوسياسية، ولكن من المحتمل أن يكون ذلك مجرد ذريعة مناسبة لجني الأرباح بعد تسجيل مستوى قياسي آخر".

في الوقت نفسه، كشف محضر اجتماع البنك المركزي الأميركي يومي 16و17 سبتمبر الذي صدر أمس الأربعاء أن مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي اتفقوا على أن المخاطر التي تهدد سوق العمل الأميركية مرتفعة بما يكفي لتبرير خفض أسعار الفائدة، لكنهم ظلوا على حذرهم في ظل استمرار التضخم.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، تتوقع الأسواق خفضا إضافيا لأسعار الفائدة 25 نقطة أساس في كل من أكتوبر وديسمبر بنسبة 95 بالمئة و83 بالمئة على الترتيب.

وذكر رودا "ما زلنا نرى أن الأمور إيجابية إلى حد ما لأن جميع العوامل الأساسية (للذهب) لا تزال تشير إلى ارتفاع".

وعادة ما يزدهر الذهب الذي لا يدر عوائد في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة وفي أوقات الضبابية الاقتصادية.

وعانت الأسواق هذا الأسبوع من اضطرابات سياسية في اليابان وفرنسا إلى جانب الإغلاق الحكومي المستمر في الولايات المتحدة، مما زاد من إقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن مثل الذهب.

وقفز الذهب 54 بالمئة منذ بداية العام بدعم من مشتريات البنوك المركزية ونمو الطلب على صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب وضعف الدولار وتزايد إقبال المستثمرين الأفراد الذين يسعون إلى التحوط في ظل تصاعد التوتر التجاري والجيوسياسي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 49.06 دولار للأونصة بعد أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 49.57 دولار أمس الأربعاء. وتراجع البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1653.52 دولار. وصعد البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1465.73دولار.