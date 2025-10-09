أبرز النقاط حول تحديث سياسة توزيعات الأرباح ومدفوعات عام 2025

اقترح مجلس إدارة شركة أدنوك للحفر تحسينا على سياسة توزيع الأرباح يتضمن زيادة في التوزيعات، على أن يعرض هذا المقترح على المساهمين لاعتماده خلال اجتماع الجميعة العمومية المقبل.

ويؤكد التحديث المقترح حرص الشركة على تعزيز مكانتها كإحدى أبرز الفرص الاستثمارية من حيث النمو والعائد في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

الحد الأدنى لتوزيعات الأرباح لعام 2025: ارتفع إلى 1 مليار دولار (حوالي 23 فلس للسهم)، بزيادة 27 بالمئة تقريباً على أساس سنوي.

التوزيعات المرحلية: دفعات مرحلية مستمرة، مع توزيعات فعلية بلغت 217 مليون دولار (حوالي 5 فلس للسهم) عن الربعين الأول والثاني من عام 2025.

مدفوعات خاصة: ستوزع الشركة مبلغ 66 مليون دولار (حوالي 1.5 فلس للسهم) للمساهمين المسجلين حتى 20 أكتوبر 2025، ومن المتوقع أن يتم توزيع هذه الدفعة في نهاية أكتوبر.

توجيهات وتوقعات مستقبلية

توزيعات الربعين الثالث والرابع: من المتوقع توزيع 250 مليون دولار على الأقل (حوالي 5.7 فلس للسهم) لكل من الربعين الثالث والرابع من عام 2025، بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة.

الالتزام بالنمو طويل الأجل: تمديد فترة الالتزام بتوزيعات الحد الأدنى للأرباح من أربع سنوات بموجب السياسة الحالية (حتى 2028) إلى ست سنوات على الأقل بموجب السياسة الجديدة (حتى 2030).

زيادة توزيعات الأرباح السنوية والتراكمية: التزام بزيادة توزيعات الأرباح بنسبة لا تقل عن 5 بالمئة سنوياً حتى عام 2030.

الحد الأدنى لتوزيعات الأرباح للفترة 2025-2030: لا يقل عن 6.8 مليار دولار (حوالي 1.6 درهم للسهم)، مقارنة بـ 4 مليارات دولار للفترة 2025-2028 بموجب السياسة الحالية.

النمو الاستراتيجي وتوسيع الأعمال

يأتي تحديث سياسة توزيع الأرباح في إطار تحديث الشركة لرؤيتها المستقبلية، ما يعكس ثقة الإدارة الراسخة في قدرة الشركة على تحقيق نمو طويل الأجل ومستدام. ويستند هذا التوجه إلى قوة التدفقات النقدية التي تولدها الشركة، إلى جانب ميزانيتها العمومية القوية، مما يشّكل قاعدة متينة لتحقيق عوائد مجزية ونمو مستدام للمساهمين.