وكشفت الشركة عن خطط لرفع مستهدف عدد محطات الخدمة إلى 1,150 محطة بحلول عام 2028، بزيادة قدرها 15 بالمئة مقارنةً بالهدف السابق البالغ 1,000 محطة.

كما قامت الشركة بتحديث تطلعاتها المستقبلية لقطاع التجزئة غير الوقود، حيث تستهدف الشركة حالياً زيادة عدد المعاملات بنسبة 100 بالمئة بحلول عام 2030 مقارنةً بعام 2023. وهو ما يُعد توجهًا طموحًا يتجاوز خططها السابقة المتمثلة في تحقيق نمو بنسبة 50 بالمئة للفترة من 2023 إلى 2028.

وفيما يتعلق بالعائدات، أعلنت "أدنوك للتوزيع" خلال مشاركتها في مجلس المستثمرين الذي نظمته مجموعة أدنوك، عن مقترح لتمديد سياستها الحالية لتوزيع الأرباح النقدية لعامين إضافيين وذلك حتى نهاية السنة المالية 2030 (رهناً بموافقة المساهمين النهائية في 2026) وبموجب هذا التمديد، ترتفع قيمة التزامات توزيعات الأرباح إلى 4.9 مليار دولار، بحد أدنى سنوي يبلغ 700 مليون دولار أو 75 بالمئة من صافي الأرباح، أيهما أعلى، مقارنةً بالتزام سابق قدره 3.5 مليار دولار من عام 2024 حتى نهاية عام 2028.

ومن المقرر أن تدخل السياسة الجديدة حيز التنفيذ اعتبارًا من الربع الأول لعام 2026، حيث سيتم توزيع الأرباح على أساس ربع سنوي.

وقد استعرض مجلس مستثمري أدنوك رؤى معمّقة حول الدور الحيوي الذي تؤديه منظومة أدنوك في تعزيز خلق القيمة عبر مختلف أصول المجموعة، بما في ذلك مساهمة "أدنوك للتوزيع" في تعظيم عائدات المساهمين.

وقد شكّلت الفعالية منصة فريدة للمستثمرين للتفاعل المباشر مع الإدارة العليا لأدنوك للتوزيع، والاطلاع عن كثب على استراتيجية النمو، ومقومات المرونة التشغيلية، وآفاق توزيعات الأرباح المستقبلية.