أعلنت "أدنوك للغاز"، الشركة العالمية المتخصصة في معالجة ومبيعات الغاز، والمُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن استهدافها لتوزيع أرباح بقيمة 24.4 مليار دولار خلال الفترة من 2025 إلى عام 2030.