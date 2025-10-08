ووافقت شركة ايه بي بي، ومقرها زيورخ على بيع الوحدة مقابل 5.375 مليار دولار، وعدم المضي في خططها السابق بفصل الوحدة وإدراجها كشركة منفصلة في البورصة.

وابتداء من الربع الرابع لعام 2025، سوف يتم الإعلان عن توقف عمليات قسم الروبوتات.

وقالت شركة ايه بي بي، إنه بمجرد إتمام الصفقة، سوف تؤدي عملية البيع إلى تحقيق مكاسب غير تشغيلية قبل حساب الضرائب بقيمة نحو 2.4 مليار دولار بالإضافة إلى عائدات نقدية متوقعة بعد خصم تكاليف الصفقة بقيمة نحو 5.3 مليار دولار.