وفقًا لمؤشر بلومبيرغ للمليارديرات، بلغت ثروة رونالدو 1.4 مليار دولار بعد تقييم شامل لممتلكاته، ليُسجَّل اسمه لأول مرة في هذا التصنيف.

هذا الإنجاز يأتي بعد توقيعه في يونيو الماضي عقدًا ضخمًا مع نادي النصر السعودي، يُقدَّر بأكثر من 400 مليون دولار، ليصبح واحدًا من أكبر العقود في تاريخ كرة القدم.

من ماديرا إلى القمة المالية

رحلة رونالدو بدأت من نشأة متواضعة في جزيرة ماديرا البرتغالية، حيث ترك المدرسة في سن 14 عامًا ليكرّس حياته لكرة القدم.

بعد انتقاله إلى البر الرئيسي، لمع نجمه مع سبورتينغ لشبونة قبل أن ينضم إلى مانشستر يونايتد عام 2003، ثم إلى ريال مدريد في صفقة قياسية بعد ست سنوات، ليصبح أحد أعلى اللاعبين أجرًا في العالم.

عقود ضخمة ورعاية عالمية

خلال أكثر من عقدين في الملاعب الأوروبية، لم يتردد رونالدو في استثمار شهرته عبر عقود إعلانية مع علامات تجارية كبرى مثل أرماني ونايكي.

ومع انتقاله إلى السعودية، حصل على امتيازات إضافية تشمل إعفاءات ضريبية، حصة في ملكية النادي، واستخدام طائرة خاصة، ما عزز مكانته المالية بشكل غير مسبوق.

ميسي ورونالدو: مساران ماليان مختلفان

رغم أن رونالدو وليونيل ميسي تقاسما الصدارة في الرواتب لسنوات، إلا أن انتقال رونالدو إلى الخليج وانضمام ميسي إلى إنتر ميامي في الدوري الأميركي غيّر المعادلة. ومع ذلك، من المتوقع أن يحصل ميسي على حصة في النادي الأميركي بعد اعتزاله، ما قد يعيد المنافسة المالية بينهما.

وحصل رونالدو، الذي يحمل الاسم الأول تكريمًا للرئيس الأميركي السابق رونالد ريغان، على أكثر من 550 مليون دولار كرواتب بين عامي 2002 و2023. كما وقع عقدًا مع شركة نايكي لمدة عشر سنوات بقيمة تقارب 18 مليون دولار سنويًا، بالإضافة إلى عقود رعاية مع علامات مثل أرماني وكاسترول، أضافت أكثر من 175 مليون دولار إلى ثروته.

وانتقاله إلى نادي النصر السعودي في 2023 حقق له نحو 200 مليون دولار سنويًا خالية من الضرائب، إلى جانب امتيازات مثل مكافأة توقيع بقيمة 30 مليون دولار.

وبحسب مؤشر الثروة لبلومبرغ، حصل ميسي على أكثر من 600 مليون دولار قبل الضرائب على مدى مسيرته، بما في ذلك 20 مليون دولار راتب سنوي مضمون منذ 2023، ولديه أيضًا عقد مشاركة في الإيرادات مع شركة آبل.

ورغم ذلك، فإن دخله المضمون خلال الموسمين الماضيين يمثل حوالي عُشر دخل رونالدو خلال نفس الفترة. كلا اللاعبين استفادا من التضخم الكبير في الرواتب، الذي فاق بكثير ما حصل عليه نجوم سابقون مثل ديفيد بيكهام، الذي جنى نحو 100 مليون دولار قبل اعتزاله في 2013.

من يدير الثروة؟

يعتمد رونالدو بشكل كبير في إدارة ثروته على ميغيل ماركيز، الذي كان يعمل في بنك سويسري ويعمل الآن من مكتب فوق متجر Louis Vuitton الرئيسي في لشبونة بشارع Avenida da Liberdade الراقي. وقد بنى مكتب ماركيز أصولًا تحت الإدارة تصل إلى 1.4 مليار يورو منذ تأسيسه عام 2018.

يركز رونالدو على الاستثمار في وطنه، مستعينًا بدائرة ضيقة من الأصدقاء والمستشارين ويقدّر الولاء.

على سبيل المثال، فكر في شراء حصة في نادي City of Padel في لشبونة، الرياضة التي يحبها، وحضر المباريات دون إعلان مسبق. كما شارك صديقه المقرب ميغيل بايكساو دوس سانتوس في استثمارات صغيرة في البرتغال، مثل الاستحواذ على Lisboa Racket Center عام 2024. وعلى الرغم من امتلاك رونالدو مجموعة شركات متنوعة تشمل علامة CR7 التجارية، وفنادق، وصالات رياضية، ومجموعة إعلامية، إلا أنها ليست المحرك الرئيسي لثروته.