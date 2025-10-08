ويأتي هذا التخفيض في التوقعات لأسباب من بينها انخفاض المبيعات في الصين خلال الربع الثالث مقارنة بما كان متوقعا، ما دفع الشركة إلى تعديل توقعاتها للربع الأخير في هذا السوق المهم.

كما تحتاج بي إم دبليو إلى دعم موزعيها في الصين ماليًا، وتتوقع الشركة أن استردادات الرسوم الجمركية من السلطات الأميركية والألمانية والتي تبلغ قيمتها مئات ملايين من اليوروهات، لن تصل هذا العام، ولن تصل قبل حلول عام 2026، الأمر الذي يؤثر بشكل خاص على التدفق النقدي الحر، ولذلك خفضت بي إم دبليو من توقعاتها لهذا التدفق على نحو ملحوظ.

وقبل هذا الإعلان الحالي بساعتين فقط، كانت بي إم دبليو أعلنت عن ارتفاع المبيعات في الربع الثالث، حيث سجلت زيادة بنحو 9 بالمئة، لكنها أشارت إلى أن هذا الارتفاع يعود إلى الانخفاض الشديد في مبيعات الشركة في نفس الفترة من العام الماضي، حين لم تتمكن الشركة من تسليم العديد من السيارات بسبب مشاكل في المكابح. وفي الصين، تراجعت المبيعات بنسبة 0.4 بالمئة.

وأوضحت الشركة أنها تمكنت من إيقاف مسار الانحدار في مبيعاتها في الربع الثالث، حيث وصل عدد السيارات المباعة في الفترة المشار إليها إلى 588 ألف و300 سيارة وذلك بزيادة بنسبة 8.8 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، بعد خمس فترات فصلية متتالية من الانخفاض، لتحقق بي إم دبليو ارتفاعا في المبيعات لأول مرة منذ عام ونصف.

وشملت هذه الأرقام العلامة التجارية الأساسية التي زادت مبيعاتها بنسبة 5.7 بالمئة لتصل إلى 514 ألف و600 سيارة، فيما ارتفعت مبيعات الشركة من السيارة ميني الصغيرة إلى 72 ألف و400 سيارة، ووصلت مبيعات رولز رويس إلى 1304 سيارة بارتفاع بنسبة 13 بالمئة.